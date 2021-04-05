https://ria.ru/20210405/kurs-1604279805.html

Официальный курс евро на вторник вырос на 40 копеек

Официальный курс евро на вторник вырос на 40 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки - до 89,9958 рубля, курс доллара - на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:30

2021-04-05T13:30

2021-04-05T13:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки - до 89,9958 рубля, курс доллара - на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 47,4 копейки, составив 82,631 рубля.

https://ria.ru/20210405/ekonomika-1603982037.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика