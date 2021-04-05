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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210405/kurs-1604279805.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 40 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 40 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки - до 89,9958 рубля, курс доллара - на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:30
2021-04-05T13:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки - до 89,9958 рубля, курс доллара - на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 47,4 копейки, составив 82,631 рубля.
https://ria.ru/20210405/ekonomika-1603982037.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 40 копеек

13:30 05.04.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнформация с курсами валют на двери магазина в Москве
Информация с курсами валют на двери магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки - до 89,9958 рубля, курс доллара - на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 47,4 копейки, составив 82,631 рубля.
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
08:00
Новый прогноз: Всемирный банк предрек России быстрое восстановление
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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