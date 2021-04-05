https://ria.ru/20210405/kuraev-1604335219.html

Религиовед оценил ответ Кураева на предложение патриарха

Религиовед оценил ответ Кураева на предложение патриарха

Протодиакон Андрей Кураев поерничал в ответ на решение патриарха Кирилла, наложившего мораторий на лишение его сана и предложившего переосмыслить свою позицию в РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:44

2021-04-05T17:44

2021-04-05T18:08

религия и мировоззрение

московский патриархат

врнс

андрей кураев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

роман силантьев

москва

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев поерничал в ответ на решение патриарха Кирилла, наложившего мораторий на лишение его сана и предложившего переосмыслить свою позицию в отношении Церкви, считает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.Патриарх Кирилл в воскресенье утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступление в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".Сам Кураев опубликовал на своей странице в Livejournal пост, в котором формально согласился переосмыслить свою позицию в связи с решением патриарха, однако отметил, что хочет идти вместе с Церковью Христовой, "то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами, как единство, святость, кафоличность и апостоличность". При этом он отметил, что затрудняется сказать, "в каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени "Московский патриархат". По его словам, в истории было много эпизодов, когда "некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан"."Ответ ернический. Не думаю, что Кураев изменит свою точку зрения. Во всяком случае, сильно и приятно удивлюсь, если Кураев пересмотрит свою позицию", - сказал РИА Новости Силантьев.Говоря о перспективах "помилования", он отметил, что церковная система судопроизводства отличается от светской. Так, например, "в зависимости от ситуации и личности обвиняемого" может приниматься решение или в сторону смягчения наказания – это так называемая икономия, или ужесточения – акривия. "Это решает епископ, церковный суд только советует. Обычно проявляют икономию, то есть дают человеку максимум возможностей пересмотреть свою позицию, поведение и примириться с Церковью", - рассказал Силантьев.Но помогает это далеко не всегда, отмечает эксперт, "статистика в этом вопросе не очень позитивная". "Когда дело доходит до церковного суда, как правило, все уже ясно: если человек адекватный, готов исправляться, говорить, это, как правило, решается в досудебном порядке", - пояснил Силантьев.В качестве исключения он привел в пример историю схиархимандрита Петра (Кучера), "который конфликтовал с Церковью и был с ней в расколе, но перед смертью все-таки примирился с Церковью, был пострижен в схиму и упокоился с миром". "Его могли бы и сана лишить, и от Церкви отлучить, но именно его пример показывает, что икономия, хоть и редко, но работает", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что срок действия моратория устанавливает патриарх. Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения.

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