https://ria.ru/20210405/kuraev-1604218640.html

Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане

Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане

Протодиакон Андрей Кураев согласился подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:49

2021-04-05T02:49

2021-04-05T11:59

религия и мировоззрение

россия

андрей кураев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев согласился подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана. Об этом Кураев написал на своей странице в Livejournal.Ранее в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступление в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви". Резолюция патриарха Кирилла опубликована на сайте Московской городской епархии РПЦ. Член епархиального суда Москвы доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин в разговоре с РИА Новости отметил, что патриарх Кирилл может изменить санкцию и не лишать протодиакона Кураева сана, поэтому, введя мораторий на решение церковного суда, он дал Кураеву шанс."Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать", — написал Кураев.Он отметил, что хочет идти вместе с Церковью Христовой, "то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами, как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность"."В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени "Московский Патриархат" в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности. Можно сказать: Церковь присутствует в церкви. Но как конкретно, в чем, в ком, в каких аспектах жизни церкви? Но уж точно не в "таинстве непогрешимого учительства", — заметил протодиакон.По его словам, в истории Церкви много эпизодов, когда "некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан". "Вопрос о том, кто, когда, в чем, насколько и с какими последствиями уклонился от "пути Церкви", непрост, и до Последнего Суда неокончателен", — заключил Кураев.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения.

https://ria.ru/20210404/kuraev-1604205691.html

https://ria.ru/20210119/kuraev-1593707177.html

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россия, андрей кураев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь