https://ria.ru/20210405/kupyura-1604356985.html

В Волгограде задержали мать и дочь за сбыт фальшивых купюр

В Волгограде задержали мать и дочь за сбыт фальшивых купюр

Мать и дочь задержали на рынке в Волгограде за сбыт 12 фальшивых пятитысячных купюр, также у них в машине обнаружили еще 35 поддельных банкнот, сообщается на... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:56

2021-04-05T19:56

2021-04-05T19:56

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Мать и дочь задержали на рынке в Волгограде за сбыт 12 фальшивых пятитысячных купюр, также у них в машине обнаружили еще 35 поддельных банкнот, сообщается на сайте "МВД Медиа".По информации полиции, 46-летняя жительница Алексеевского района Волгоградской области получила на почте посылку с фальшивыми пятитысячными купюрами. Вместе со своей матерью-пенсионеркой они сбыли на рынке рядом с домом пять поддельных банкнот, а затем, по данным МВД, приехали на рынок в Волгоград, где еще расплатились семью фальшивками.Отмечается, что полицейские следили за женщинами с тех, пор как была получена посылка с поддельными деньгами. Против злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

https://ria.ru/20201128/kupyura-1586712379.html

россия

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград, происшествия