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В Волгограде задержали мать и дочь за сбыт фальшивых купюр
В Волгограде задержали мать и дочь за сбыт фальшивых купюр
Мать и дочь задержали на рынке в Волгограде за сбыт 12 фальшивых пятитысячных купюр, также у них в машине обнаружили еще 35 поддельных банкнот, сообщается на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:56
2021-04-05T19:56
2021-04-05T19:56
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волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Мать и дочь задержали на рынке в Волгограде за сбыт 12 фальшивых пятитысячных купюр, также у них в машине обнаружили еще 35 поддельных банкнот, сообщается на сайте "МВД Медиа".По информации полиции, 46-летняя жительница Алексеевского района Волгоградской области получила на почте посылку с фальшивыми пятитысячными купюрами. Вместе со своей матерью-пенсионеркой они сбыли на рынке рядом с домом пять поддельных банкнот, а затем, по данным МВД, приехали на рынок в Волгоград, где еще расплатились семью фальшивками.Отмечается, что полицейские следили за женщинами с тех, пор как была получена посылка с поддельными деньгами. Против злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград, происшествия
ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости.
Мать и дочь задержали на рынке в Волгограде за сбыт 12 фальшивых пятитысячных купюр, также у них в машине обнаружили еще 35 поддельных банкнот, сообщается на сайте
"МВД Медиа".
По информации полиции, 46-летняя жительница Алексеевского района Волгоградской области получила на почте посылку с фальшивыми пятитысячными купюрами. Вместе со своей матерью-пенсионеркой они сбыли на рынке рядом с домом пять поддельных банкнот, а затем, по данным МВД, приехали на рынок в Волгоград, где еще расплатились семью фальшивками.
"Задержание произошло после очередного расчета злоумышленниц с продавцом поддельной банкнотой на рынке в Дзержинском районе. В автомобиле, на котором ездили родственницы, были обнаружены еще 35 пятитысячных купюр из полученной посылки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские следили за женщинами с тех, пор как была получена посылка с поддельными деньгами. Против злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".