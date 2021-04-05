https://ria.ru/20210405/krym-1604247645.html

Украинский план вторжения в Крым сравнили с карнавалом

Украинский план вторжения в Крым сравнили с карнавалом

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил с карнавалом... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:54

2021-04-05T10:54

2021-04-05T11:03

алексей арестович

нато

владимир путин

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил с карнавалом украинский план вторжения на Крымский полуостров с помощью сил НАТО.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210405/konflikt-1604245904.html

севастополь

украина

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алексей арестович , нато, владимир путин, севастополь, оон, украина