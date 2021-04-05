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Украинский план вторжения в Крым сравнили с карнавалом
Украинский план вторжения в Крым сравнили с карнавалом
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил с карнавалом... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:54
2021-04-05T11:03
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил с карнавалом украинский план вторжения на Крымский полуостров с помощью сил НАТО.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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алексей арестович , нато, владимир путин, севастополь, оон, украина

Украинский план вторжения в Крым сравнили с карнавалом

10:54 05.04.2021 (обновлено: 11:03 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил с карнавалом украинский план вторжения на Крымский полуостров с помощью сил НАТО.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.
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Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе
"Все их планы по вторжению в Крым и возвращению полуострова под свой контроль напоминают карнавал. Киевские политики могут сколько угодно рядиться в военных стратегов и героев, но на практике боятся даже смотреть в сторону России", - сказал журналистам Молохов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Алексей АрестовичНАТОВладимир ПутинСевастопольООНУкраина
 
 
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