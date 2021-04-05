https://ria.ru/20210405/kreml-1604266061.html

В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией

В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией

В Кремле называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:17

2021-04-05T12:17

2021-04-05T12:17

донбасс

донецкая народная республика

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина.Как подчеркнул представитель Кремля, "чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан - не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик".

https://ria.ru/20210405/konflikt-1604245904.html

донбасс

донецкая народная республика

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донбасс, донецкая народная республика, дмитрий песков, в мире