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В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
В Кремле называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:17
2021-04-05T12:17
донбасс
донецкая народная республика
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина.Как подчеркнул представитель Кремля, "чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан - не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик".
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донбасс, донецкая народная республика, дмитрий песков, в мире

В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией

12:17 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина.
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"Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия. Конечно, все это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения", - заявил Песков журналистам в понедельник.
Как подчеркнул представитель Кремля, "чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан - не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик".
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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