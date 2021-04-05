Онлайн-конференция к 60-й годовщине полета первого человека в космос
9 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Осваиваем космос: люди и роботы".
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Участники:
- директор Исследовательско-аналитического центра Госкорпорации "Роскосмос" Игорь ПОТАШНЫЙ;
- профессор РАН, заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН Александр ЛУТОВИНОВ.
12 апреля 1661 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Сегодня ученые готовят крупные миссии на Луну, Марс, Венеру, просчитывая физические и психологические угрозы для человека. Одновременно стремительно развивается робототехника, которая уже активно применяется в исследовании космоса.
Зачем отправлять в рискованные космические полеты людей, если у нас есть роботы? Каких роботов уже используют в космосе? Могут ли они полностью заменить людей?
О развитии космических исследований, последних научных достижениях российских ученых и международном сотрудничестве в освоении космического пространства пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Исследовательско-аналитического центра Госкорпорации "Роскосмос" Игорь ПОТАШНЫЙ;
- профессор РАН, заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН Александр ЛУТОВИНОВ.
12 апреля 1661 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Сегодня ученые готовят крупные миссии на Луну, Марс, Венеру, просчитывая физические и психологические угрозы для человека. Одновременно стремительно развивается робототехника, которая уже активно применяется в исследовании космоса.
Зачем отправлять в рискованные космические полеты людей, если у нас есть роботы? Каких роботов уже используют в космосе? Могут ли они полностью заменить людей?
О развитии космических исследований, последних научных достижениях российских ученых и международном сотрудничестве в освоении космического пространства пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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