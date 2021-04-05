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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604373263.html
В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией
В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией
Индийский вариант коронавируса с двойной мутацией - так называемый "двойной мутант" - впервые зафиксирован в области залива Сан-Франциско, сообщило издание San... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:53
2021-04-05T23:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
махараштра
здоровье - общество
сан-франциско
индия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Индийский вариант коронавируса с двойной мутацией - так называемый "двойной мутант" - впервые зафиксирован в области залива Сан-Франциско, сообщило издание San Francisco Chronicle.Предположительно, речь идет о первом случае данного варианта коронавируса в Соединенных Штатах, указывает местный телеканал NBC Bay Area.Согласно изданию, случай заражения индийским вариантом коронавируса подтвердили специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии. Руководитель лаборатории Бенджамин Пински отметил, что проверяются еще семь предполагаемых случаев этого варианта вируса, результаты будут известны на этой неделе.Как пишет газета, так называемый "двойной мутант", обнаруженный ранее в Индии, обладает двойной мутацией, однако пока неизвестно, является ли он более заразным или устойчивым к вакцинам. Питер Чин-Хонг, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, выразил опасения, что этот вариант может быть более заразным, поскольку на него приходится около 20% случаев коронавируса, зафиксированных в индийском штате Махараштра.При этом эксперт отметил, что "оптимистичен" относительно эффективности вакцинации против данного варианта - с учетом того, что известно об эффективности вакцин против южноафриканского и калифорнийского вариантов.
https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html
https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html
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коронавирус covid-19, махараштра, здоровье - общество, сан-франциско, индия, сша, в мире

В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией

23:53 05.04.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Depositphotos / viz-arch
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Индийский вариант коронавируса с двойной мутацией - так называемый "двойной мутант" - впервые зафиксирован в области залива Сан-Франциско, сообщило издание San Francisco Chronicle.
Предположительно, речь идет о первом случае данного варианта коронавируса в Соединенных Штатах, указывает местный телеканал NBC Bay Area.
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Согласно изданию, случай заражения индийским вариантом коронавируса подтвердили специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии. Руководитель лаборатории Бенджамин Пински отметил, что проверяются еще семь предполагаемых случаев этого варианта вируса, результаты будут известны на этой неделе.
Как пишет газета, так называемый "двойной мутант", обнаруженный ранее в Индии, обладает двойной мутацией, однако пока неизвестно, является ли он более заразным или устойчивым к вакцинам. Питер Чин-Хонг, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, выразил опасения, что этот вариант может быть более заразным, поскольку на него приходится около 20% случаев коронавируса, зафиксированных в индийском штате Махараштра.
"Данный индийский вариант впервые обладает в одном и том же вирусе двумя мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах", - сказал Чин-Хонг.
При этом эксперт отметил, что "оптимистичен" относительно эффективности вакцинации против данного варианта - с учетом того, что известно об эффективности вакцин против южноафриканского и калифорнийского вариантов.
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