https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604249474.html

В Москве выявили 1876 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1876 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1876, Санкт-Петербурге - 707, Подмосковье - 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:03

2021-04-05T11:03

2021-04-05T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1876, Санкт-Петербурге - 707, Подмосковье - 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Еврейской автономной области, Туве - по два.

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604218042.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество