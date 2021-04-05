https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604249054.html

В России выявили 8646 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8646 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8646 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:01

2021-04-05T11:01

2021-04-05T11:50

распространение коронавируса

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8646 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8817 случаях. Темп прироста составил 0,19 процента, умерли за сутки 343 человека, выписались после лечения — 7052. У 1125 заразившихся (13 процентов) нет симптомов. Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1876 (днем ранее было 1901), Санкт-Петербурге — 707, Подмосковье — 593, Ростовской области — 240, Нижегородской — 234.Минимальные показатели отмечены в Туве, Еврейской автономной и Магаданской областях — по два случая.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 589 540 человек, из них умерли 100 717, вылечились — 4 211 133 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604255180.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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