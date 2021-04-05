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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604249054.html
В России выявили 8646 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8646 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8646 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:01
2021-04-05T11:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8646 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8817 случаях. Темп прироста составил 0,19 процента, умерли за сутки 343 человека, выписались после лечения — 7052. У 1125 заразившихся (13 процентов) нет симптомов. Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1876 (днем ранее было 1901), Санкт-Петербурге — 707, Подмосковье — 593, Ростовской области — 240, Нижегородской — 234.Минимальные показатели отмечены в Туве, Еврейской автономной и Магаданской областях — по два случая.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 589 540 человек, из них умерли 100 717, вылечились — 4 211 133 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8646 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 05.04.2021 (обновлено: 11:50 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8646 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8817 случаях. Темп прироста составил 0,19 процента, умерли за сутки 343 человека, выписались после лечения — 7052.
У 1125 заразившихся (13 процентов) нет симптомов. Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1876 (днем ранее было 1901), Санкт-Петербурге — 707, Подмосковье — 593, Ростовской области — 240, Нижегородской — 234.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
11:25Распространение коронавируса
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Минимальные показатели отмечены в Туве, Еврейской автономной и Магаданской областях — по два случая.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 589 540 человек, из них умерли 100 717, вылечились — 4 211 133 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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