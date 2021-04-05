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Врач рассказал, к чему ведет отказ россиян от вакцинации
Врач рассказал, к чему ведет отказ россиян от вакцинации
Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T05:05
2021-04-05T05:05
2021-04-05T05:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр островский
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения, поэтому очень важно популяризировать вакцинацию от коронавируса и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания. "Есть еще категория людей, которые считают, что маску можно не носить, но это сродни тому, что не пристегиваться ремнем в автомобиле. Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60% снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП", - добавил собеседник агентства.Он подчеркнул, что носить маску и соблюдать социальное дистанцирование довольно легко. Кроме того, по его словам, человек легко может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания, а в больнице нужно находиться только в случае крайней необходимости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр островский , общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции
ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский
.
"По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжелые экономические последствия", - сказал он.
Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения, поэтому очень важно популяризировать вакцинацию от коронавируса и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.
"Есть еще категория людей, которые считают, что маску можно не носить, но это сродни тому, что не пристегиваться ремнем в автомобиле. Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60% снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП", - добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что носить маску и соблюдать социальное дистанцирование довольно легко. Кроме того, по его словам, человек легко может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания, а в больнице нужно находиться только в случае крайней необходимости.