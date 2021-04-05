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В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов
В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов
Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:05
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона."Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытия предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой и их безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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Свалка, где обнаружены контейнеры с маркировкой химических отходов
Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили в прокуратуре региона.
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красноярск, происшествия

В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов

08:05 05.04.2021 (обновлено: 09:07 05.04.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
"Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытия предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой и их безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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