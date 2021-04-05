https://ria.ru/20210405/konteynery-1604225544.html

В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов

В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов

Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:05

2021-04-05T08:05

2021-04-05T09:07

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604227219_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_6872d0cf4ffe0c02785275ead95d6a24.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона."Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытия предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой и их безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210209/voda-1596599740.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Свалка, где обнаружены контейнеры с маркировкой химических отходов Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили в прокуратуре региона. 2021-04-05T08:05 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия