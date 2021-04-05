https://ria.ru/20210405/konteynery-1604225544.html
В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов
В Красноярске нашли контейнеры с маркировкой химических отходов
Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:05
2021-04-05T08:05
2021-04-05T09:07
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили журналистам в прокуратуре региона."Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытия предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой и их безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210209/voda-1596599740.html
красноярск
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Свалка, где обнаружены контейнеры с маркировкой химических отходов
Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска, сообщили в прокуратуре региона.
2021-04-05T08:05
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РИА Новости
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РИА Новости
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красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости.
Бесхозные контейнеры с маркировкой химических отходов найдены на свалке в Кировском районе Красноярска
, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
"Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытия предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния обнаруженных предметов на почвенный слой и их безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.