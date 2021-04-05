https://ria.ru/20210405/konflikt-1604245904.html

Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе

Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:46

2021-04-05T10:46

2021-04-05T12:33

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в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию событий."Мы привыкли в таком режиме работать, когда в течение последних семи лет от Украины можно ждать чего угодно. Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы", - отметил он, отвечая на вопрос, готова ли самопровозглашенная республика к возможным новым шагам со стороны Киева. Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. Накануне Народная милиция ДНР доложила, что при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.

https://ria.ru/20210405/donbass-1604243992.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/gosduma-1604187154.html

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