https://ria.ru/20210405/konflikt-1604245904.html
Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе
Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить конфликт в Донбассе
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:46
2021-04-05T10:46
2021-04-05T12:33
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию событий."Мы привыкли в таком режиме работать, когда в течение последних семи лет от Украины можно ждать чего угодно. Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы", - отметил он, отвечая на вопрос, готова ли самопровозглашенная республика к возможным новым шагам со стороны Киева. Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. Накануне Народная милиция ДНР доложила, что при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.
https://ria.ru/20210405/donbass-1604243992.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/gosduma-1604187154.html
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донбасс, донецкая народная республика, в мире
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию событий.
"Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция - это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы привыкли в таком режиме работать, когда в течение последних семи лет от Украины можно ждать чего угодно. Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы", - отметил он, отвечая на вопрос, готова ли самопровозглашенная республика к возможным новым шагам со стороны Киева.
Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской
и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. Накануне Народная милиция ДНР доложила, что при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.