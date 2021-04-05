https://ria.ru/20210405/kompensatsiya-1604314429.html

Путин подписал закон об упрощении компенсации морального вреда работникам

Путин подписал закон об упрощении компенсации морального вреда работникам

Президент России Владимир Путин подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда, если были нарушены его трудовые... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:07

2021-04-05T16:07

2021-04-05T16:07

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда, если были нарушены его трудовые права, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены статьи 391 и 392 Трудового кодекса.Согласно закону, сотрудник вправе требовать компенсацию морального вреда через суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав или в течение трех месяцев после вступления в законную силу судебного решения, частично или полностью восстанавливающего эти права.Ранее, если в иске о восстановлении трудовых прав сотрудник не потребовал компенсацию морального вреда сразу, взыскать их даже после победы в суде было невозможно.

https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603633782.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество