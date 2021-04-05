https://ria.ru/20210405/kompensatsiya-1604314429.html
Путин подписал закон об упрощении компенсации морального вреда работникам
Путин подписал закон об упрощении компенсации морального вреда работникам
Президент России Владимир Путин подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда, если были нарушены его трудовые... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:07
2021-04-05T16:07
2021-04-05T16:07
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда, если были нарушены его трудовые права, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены статьи 391 и 392 Трудового кодекса.Согласно закону, сотрудник вправе требовать компенсацию морального вреда через суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав или в течение трех месяцев после вступления в законную силу судебного решения, частично или полностью восстанавливающего эти права.Ранее, если в иске о восстановлении трудовых прав сотрудник не потребовал компенсацию морального вреда сразу, взыскать их даже после победы в суде было невозможно.
https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603633782.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о сроках обращения работника в суд с требованием компенсации морального вреда, если были нарушены его трудовые права, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены статьи 391 и 392 Трудового кодекса.
Согласно закону, сотрудник вправе требовать компенсацию морального вреда через суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав или в течение трех месяцев после вступления в законную силу судебного решения, частично или полностью восстанавливающего эти права.
Ранее, если в иске о восстановлении трудовых прав сотрудник не потребовал компенсацию морального вреда сразу, взыскать их даже после победы в суде было невозможно.