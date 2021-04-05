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Вильфанд назвал российские регионы, где климат станет более засушливым
Вильфанд назвал российские регионы, где климат станет более засушливым
Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:59
2021-04-05T11:59
2021-04-05T12:01
роман вильфанд
гидрометцентр
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозам ученых, изменение климата, быстрый темп которого спровоцирован выбросами парниковых газов от промышленности, приведет к тому, что глобальная температура вырастет к концу века, в лучшем случае, на 1,5 градуса. В худшем варианте, если объем выбросов парниковых газов в атмосферу не будет снижаться, повышение температуры составит более 4,5 градуса. Кроме того, климатологи отмечают тенденции в изменения климата для различных регионов планеты."Климатически будет увеличиваться засушливость. По расчетам, по климатическим моделям, видно, что в южных регионах уменьшается количество осадков. Например, в умеренных регионах оно не уменьшается (годовое количество осадков – ред.), на севере растет, а на юге уменьшается. Больше всего это касается самых южных регионов, в низких широтах: тропических и субтропических. Что касается нашей страны, это и Крым, Ставрополье, Краснодарский край, азиатская часть (южные районы – ред.) - по расчетам, к середине века (климат здесь – ред.) станет более засушливым", - сказал Вильфанд.Ранее он, касаясь ситуации в текущем году, отмечал, что прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России.
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роман вильфанд, гидрометцентр, краснодарский край, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае
, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
Согласно прогнозам ученых, изменение климата, быстрый темп которого спровоцирован выбросами парниковых газов от промышленности, приведет к тому, что глобальная температура вырастет к концу века, в лучшем случае, на 1,5 градуса. В худшем варианте, если объем выбросов парниковых газов в атмосферу не будет снижаться, повышение температуры составит более 4,5 градуса. Кроме того, климатологи отмечают тенденции в изменения климата для различных регионов планеты.
"Климатически будет увеличиваться засушливость. По расчетам, по климатическим моделям, видно, что в южных регионах уменьшается количество осадков. Например, в умеренных регионах оно не уменьшается (годовое количество осадков – ред.), на севере растет, а на юге уменьшается. Больше всего это касается самых южных регионов, в низких широтах: тропических и субтропических. Что касается нашей страны, это и Крым, Ставрополье, Краснодарский край, азиатская часть (южные районы – ред.) - по расчетам, к середине века (климат здесь – ред.) станет более засушливым", - сказал Вильфанд.
Ранее он, касаясь ситуации в текущем году, отмечал, что прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России.