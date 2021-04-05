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"Янки провалятся": китайцы оценили готовность США поддержать Украину
"Янки провалятся": китайцы оценили готовность США поддержать Украину
Читатели китайской газеты Гуаньча оценили перспективы американской военной поддержки Украины в случае войны с Россией. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:11
2021-04-05T15:59
россия
нато
китай
сша
украина
в мире
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"Янки провалятся": китайцы высказались о готовности США поддержать Украину
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели китайской газеты Гуаньча оценили перспективы американской военной поддержки Украины в случае войны с Россией. В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что разговоры о потенциальном конфликте с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.Китайские пользователи Сети сочли участие США в возможном конфликте маловероятным."Русские хороши, и Соединенные Штаты провалятся в яму, как только протянут "руку помощи", — написал Aries. "Янки все еще собираются работать по старому образцу: начать драку — купить оружие — заработать денег", — написал h. Он уверен, что у США нет шансов в этом гипотетическом конфликте и они не осмелятся в него вступить. С ним согласился пользователь под ником Прилив в Цзянтане. "Если война начнется, Россия за пять дней завоюет восемь стран НАТО", — написал он, не уточнив, когда и кем было сделано подобное заявление. Остров_EDM предрек превращение Украины во вторую Сирию и присоединение востока страны к России в случае отправки американских войск в республику. С ним согласился SchwarzerPanda. По его мнению, Украина вовсе станет географическим термином. "Кому все нужно хорошо взвесить, так это Польше — не обнаружит ли она впоследствии на реке Бург несколько десятков дивизий?" — добавил читатель. Еще один пользователь заявил, что американцам все равно, исчезнет ли Украина. "Пока мы можем противостоять России, потеря одной шахматной фигуры — это мелочь!" — добавил он. Другой читатель напомнил о недавнем инциденте на переговорах в Анкоридже, когда госсекретарь США устроил словесную перепалку с китайским коллегой. "Китай проткнул раскрашенную шкуру американского бумажного тигра в Анкоридже", — написал пользователь. По его мнению, слабость Штатов заметили и в Москве и теперь действуют увереннее. "Если начнется война, Украина проиграет в одно мгновение, а за нею встряхнутся три балтийские страны", — уверен guan_15851021342992. Комментатор добавил, что при таком сценарии может распасться НАТО. "Байден действительно выжил из ума. &lt;…&gt; Оцените его последний шаг: искать выход, чтобы подписать соглашение с Ираном, а затем устроить небольшие трения на Украине, чтобы построить из себя невесть что", — написал он.Читатель с ником генерал-губернатор Лицзяо Ли Жусун счел прискорбным то, что 30 лет назад Украина была "военным центром" СССР. "Не так много времени прошло, а она превратилась в нож НАТО, который направлен на Россию", — констатировал он. "Поэтому распад стран — это огромная катастрофа для людей", — ответил ему gghhhjjj. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, китай, сша, украина, в мире

"Янки провалятся": китайцы оценили готовность США поддержать Украину

15:11 05.04.2021 (обновлено: 15:59 05.04.2021)
 
© Flickr / U.S. Army EuropeВоеннослужащие армии США на территории Международного центра миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, Украина
Военнослужащие армии США на территории Международного центра миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Flickr / U.S. Army Europe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели китайской газеты Гуаньча оценили перспективы американской военной поддержки Украины в случае войны с Россией.
В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что разговоры о потенциальном конфликте с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.
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Китайские пользователи Сети сочли участие США в возможном конфликте маловероятным.
"Русские хороши, и Соединенные Штаты провалятся в яму, как только протянут "руку помощи", — написал Aries.
"Янки все еще собираются работать по старому образцу: начать драку — купить оружие — заработать денег", — написал h.
Он уверен, что у США нет шансов в этом гипотетическом конфликте и они не осмелятся в него вступить.
С ним согласился пользователь под ником Прилив в Цзянтане.
"Если война начнется, Россия за пять дней завоюет восемь стран НАТО", — написал он, не уточнив, когда и кем было сделано подобное заявление.
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С ним согласился SchwarzerPanda. По его мнению, Украина вовсе станет географическим термином.
"Кому все нужно хорошо взвесить, так это Польше — не обнаружит ли она впоследствии на реке Бург несколько десятков дивизий?" — добавил читатель.
Еще один пользователь заявил, что американцам все равно, исчезнет ли Украина.
"Пока мы можем противостоять России, потеря одной шахматной фигуры — это мелочь!" — добавил он.
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Другой читатель напомнил о недавнем инциденте на переговорах в Анкоридже, когда госсекретарь США устроил словесную перепалку с китайским коллегой.
"Китай проткнул раскрашенную шкуру американского бумажного тигра в Анкоридже", — написал пользователь.
По его мнению, слабость Штатов заметили и в Москве и теперь действуют увереннее.
"Если начнется война, Украина проиграет в одно мгновение, а за нею встряхнутся три балтийские страны", — уверен guan_15851021342992.
Комментатор добавил, что при таком сценарии может распасться НАТО.
"Байден действительно выжил из ума. <…> Оцените его последний шаг: искать выход, чтобы подписать соглашение с Ираном, а затем устроить небольшие трения на Украине, чтобы построить из себя невесть что", — написал он.
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"Готовы умереть за Украину?" Итальянцы высказались о войне с Россией
Читатель с ником генерал-губернатор Лицзяо Ли Жусун счел прискорбным то, что 30 лет назад Украина была "военным центром" СССР.
"Не так много времени прошло, а она превратилась в нож НАТО, который направлен на Россию", — констатировал он.
"Поэтому распад стран — это огромная катастрофа для людей", — ответил ему gghhhjjj.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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