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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/kiev-1604341899.html
Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса
Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками для поездок на общественном... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:16
2021-04-05T18:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками для поездок на общественном транспорте, и призвали оперативно решить ситуацию с их дефицитом.В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска."Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", - говорится в сообщении пресс-службы офиса в Telegram-канале.В офисе президента отметили, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города спецпропусками."Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников", - добавили в офисе.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
https://ria.ru/20210405/spetspropuska-1604340540.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса

18:16 05.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют наличие у пассажиров спецпропусков для проезда на общественном транспорте на одной из остановок в Киеве
Сотрудники полиции проверяют наличие у пассажиров спецпропусков для проезда на общественном транспорте на одной из остановок в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками для поездок на общественном транспорте, и призвали оперативно решить ситуацию с их дефицитом.
В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска.
Сотрудники полиции проверяют наличие у пассажиров спецпропусков для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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"Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", - говорится в сообщении пресс-службы офиса в Telegram-канале.
В офисе президента отметили, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города спецпропусками.
"Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников", - добавили в офисе.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Сотрудники полиции проверяют наличие у женщины спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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