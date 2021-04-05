https://ria.ru/20210405/kiev-1604341899.html

Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса

Офис Зеленского раскритиковал меры киевских властей против коронавируса

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками для поездок на общественном... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:16

2021-04-05T18:16

2021-04-05T18:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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владимир зеленский

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украина

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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками для поездок на общественном транспорте, и призвали оперативно решить ситуацию с их дефицитом.В Киеве с 5 апреля усилили карантин из-за коронавируса: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска."Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", - говорится в сообщении пресс-службы офиса в Telegram-канале.В офисе президента отметили, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города спецпропусками."Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников", - добавили в офисе.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

https://ria.ru/20210405/spetspropuska-1604340540.html

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киев

украина

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир зеленский, киев, украина, в мире