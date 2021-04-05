https://ria.ru/20210405/kiev-1604334956.html

Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы Киева

Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы Киева

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что в украинской столице может наступить коллапс медицинской системы, если заболеваемость COVID-19 не начнет снижаться. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:43

2021-04-05T17:43

2021-04-05T19:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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виталий кличко

киев

украина

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что в украинской столице может наступить коллапс медицинской системы, если заболеваемость COVID-19 не начнет снижаться.В Киеве с сегодняшнего дня усилен режим карантина из-за коронавируса: не работают школы и детские сады, ездить на общественном транспорте можно только при наличии спецпропуска.Как сообщил Кличко, всего власти напечатали 500 тысяч таких пропусков для тех жителей, которые участвуют в поддержании жизнедеятельности города.В первый день усиленного карантина цены на такси в столице выросли в три-четыре раза, Киев сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. В офисе президента Владимира Зеленского заявил, что власти не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками.По данным Минздрава страны, в Киеве 85 процентов больничных коек с кислородом заняты пациентами с коронавирусом.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает ограничения в отдельных регионах. Существуют четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красную зону сейчас входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.Чрезвычайное положение может временно вводиться по всей стране или в отдельных частях Украины при особо тяжких чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Этот режим вводит президент своим указом, который в течение двух дней должна утвердить Верховная рада.Режим ЧП предусматривает особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Также он предполагает запрет массовых мероприятий и забастовок. В это время нельзя проводить выборы любого уровня, а также изменять конституцию страны и избирательное законодательство.

https://ria.ru/20210331/ukraina-1603643237.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, верховная рада украины, виталий кличко, киев, украина, в мире