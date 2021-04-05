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Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы Киева
Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы Киева
Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что в украинской столице может наступить коллапс медицинской системы, если заболеваемость COVID-19 не начнет снижаться. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:43
2021-04-05T19:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
верховная рада украины
виталий кличко
киев
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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что в украинской столице может наступить коллапс медицинской системы, если заболеваемость COVID-19 не начнет снижаться.В Киеве с сегодняшнего дня усилен режим карантина из-за коронавируса: не работают школы и детские сады, ездить на общественном транспорте можно только при наличии спецпропуска.Как сообщил Кличко, всего власти напечатали 500 тысяч таких пропусков для тех жителей, которые участвуют в поддержании жизнедеятельности города.В первый день усиленного карантина цены на такси в столице выросли в три-четыре раза, Киев сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. В офисе президента Владимира Зеленского заявил, что власти не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками.По данным Минздрава страны, в Киеве 85 процентов больничных коек с кислородом заняты пациентами с коронавирусом.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает ограничения в отдельных регионах. Существуют четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красную зону сейчас входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.Чрезвычайное положение может временно вводиться по всей стране или в отдельных частях Украины при особо тяжких чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Этот режим вводит президент своим указом, который в течение двух дней должна утвердить Верховная рада.Режим ЧП предусматривает особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Также он предполагает запрет массовых мероприятий и забастовок. В это время нельзя проводить выборы любого уровня, а также изменять конституцию страны и избирательное законодательство.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, верховная рада украины, виталий кличко, киев, украина, в мире

Кличко заявил об угрозе коллапса медицинской системы Киева

17:43 05.04.2021 (обновлено: 19:06 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют наличие у женщины спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киеве
Сотрудники полиции проверяют наличие у женщины спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что в украинской столице может наступить коллапс медицинской системы, если заболеваемость COVID-19 не начнет снижаться.

"Есть два пути сейчас. Первый — вакцинация, до тех пор, пока у нас достаточного количества вакцины нет, остается тот же путь — разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", — заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".

В Киеве с сегодняшнего дня усилен режим карантина из-за коронавируса: не работают школы и детские сады, ездить на общественном транспорте можно только при наличии спецпропуска.
Как сообщил Кличко, всего власти напечатали 500 тысяч таких пропусков для тех жителей, которые участвуют в поддержании жизнедеятельности города.
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В первый день усиленного карантина цены на такси в столице выросли в три-четыре раза, Киев сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. В офисе президента Владимира Зеленского заявил, что власти не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками.
По данным Минздрава страны, в Киеве 85 процентов больничных коек с кислородом заняты пациентами с коронавирусом.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает ограничения в отдельных регионах. Существуют четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В красную зону сейчас входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Чрезвычайное положение может временно вводиться по всей стране или в отдельных частях Украины при особо тяжких чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Этот режим вводит президент своим указом, который в течение двух дней должна утвердить Верховная рада.
Режим ЧП предусматривает особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Также он предполагает запрет массовых мероприятий и забастовок. В это время нельзя проводить выборы любого уровня, а также изменять конституцию страны и избирательное законодательство.
 
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