https://ria.ru/20210405/khor-1604281543.html

Старейший в России духовный хор планирует выступить в Италии

Старейший в России духовный хор планирует выступить в Италии

Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в Италии в городе Бари в базилике Святителя Николая Чудотворца вместе с Папским хором... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:40

2021-04-05T13:40

2021-04-05T13:54

религия и мировоззрение

московский синодальный хор

бари

ватикан

италия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в Италии в городе Бари в базилике Святителя Николая Чудотворца вместе с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана, рассказал в интервью РИА Новости художественный руководитель Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.По словам Пузакова, у хора так же осенью запланированы концерты в филармонических залах в Ярославле, Вологде и Череповце.Московский Синодальный хор в 2021 году отмечает 300-летний юбилей. Он был образован в 1721 году указом Петра Первого. После упразднения патриаршества и учреждения Святейшего правительствующего синода хор Патриарших певчих дьяков при Успенском соборе Московского Кремля, существовавший с 16 века, был переименован в синодальный. Хор исполнял духовную музыку в храмах. Сегодня в коллективе хора 80 участников - мужчин и женщин, хор выступает не только в храмах, но и на различных филармонических площадках.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00

https://ria.ru/20200802/1575282182.html

бари

ватикан

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский синодальный хор, бари, ватикан, италия