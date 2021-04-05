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Старейший в России духовный хор планирует выступить в Италии
Старейший в России духовный хор планирует выступить в Италии
Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в Италии в городе Бари в базилике Святителя Николая Чудотворца вместе с Папским хором... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:40
2021-04-05T13:40
2021-04-05T13:54
религия и мировоззрение
московский синодальный хор
бари
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италия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в Италии в городе Бари в базилике Святителя Николая Чудотворца вместе с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана, рассказал в интервью РИА Новости художественный руководитель Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.По словам Пузакова, у хора так же осенью запланированы концерты в филармонических залах в Ярославле, Вологде и Череповце.Московский Синодальный хор в 2021 году отмечает 300-летний юбилей. Он был образован в 1721 году указом Петра Первого. После упразднения патриаршества и учреждения Святейшего правительствующего синода хор Патриарших певчих дьяков при Успенском соборе Московского Кремля, существовавший с 16 века, был переименован в синодальный. Хор исполнял духовную музыку в храмах. Сегодня в коллективе хора 80 участников - мужчин и женщин, хор выступает не только в храмах, но и на различных филармонических площадках.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00
https://ria.ru/20200802/1575282182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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московский синодальный хор, бари, ватикан, италия
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в Италии в городе Бари в базилике Святителя Николая Чудотворца вместе с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана, рассказал в интервью РИА Новости художественный руководитель Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
"На протяжении многих лет мы дружим и сотрудничаем с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана. И мы очень надеемся, что в конце этого года, в декабре, у нас получится встретиться в Италии в городе Бари и вместе выступить в базилике Святителя Николая Чудотворца", - рассказал Пузаков.
По словам Пузакова, у хора так же осенью запланированы концерты в филармонических залах в Ярославле, Вологде и Череповце.
Московский Синодальный хор в 2021 году отмечает 300-летний юбилей. Он был образован в 1721 году указом Петра Первого. После упразднения патриаршества и учреждения Святейшего правительствующего синода хор Патриарших певчих дьяков при Успенском соборе Московского Кремля, существовавший с 16 века, был переименован в синодальный. Хор исполнял духовную музыку в храмах. Сегодня в коллективе хора 80 участников - мужчин и женщин, хор выступает не только в храмах, но и на различных филармонических площадках.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 14.00