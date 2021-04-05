https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300357.html

Российские мусульмане хотят организовать паломничество в Мекку в апреле

Российские мусульмане хотят организовать паломничество в Мекку в апреле

Духовное управление мусульман РФ планирует отправить первую группу паломников в паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии уже во время месяца... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:11

2021-04-05T15:11

2021-04-05T15:11

религия и мировоззрение

религия

рушан аббясов

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Духовное управление мусульман РФ планирует отправить первую группу паломников в паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии уже во время месяца поста Рамадан в апреле, желающих очень много, сообщил в понедельник РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он состоится в июле. Кроме того, в течение всего года мусульмане могут совершать так называемый малый хадж – умру. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в большом хадже смогли участвовать лишь те мусульмане, которые проживают в Саудовской Аравии."Мы хотим сейчас попробовать запустить умру – малое паломничество. Наши туроператоры в России занимаются сбором паломников на малый хадж в месяц Рамадан, мы надеемся, что сможем пройти этот этап, чтобы понимать механизм, как все будет работать… Сейчас, на Рамадан, уже пытаемся запустить первый рейс", - сказал Аббясов.Месяц Рамадан в этом году начинается с 13 апреля и продлится до 12 мая. Ранее электронная газета "Аль-Оказ" со ссылкой на министерство здравоохранения королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Вакцинация обязательна и для самих участников хаджа.В российской мусульманской организации выразили надежду, что по вопросу вакцинации смогут достичь взаимопонимания с принимающей стороной."Наши руководители уже съездили в качестве экспериментаторов (в Саудовскую Аравию – ред.), и надеемся, что нам разрешат поднять наш самолет и чартером собрать группу. А желающих очень много – к нам постоянно звонки поступают, как на малое паломничество, так и на хадж уже. Но мы пока еще в ожидании, ждем Саудовскую Аравию, какие у нее будут прогнозы по эпидемиологической обстановке, информацию собираем", - сказал собеседник агентства.Ранее власти Саудовской Аравии распорядились временно приостановить въезд в страну из 20 стран, включая Великобританию, Португалию, ОАЭ, США, Турцию, Германию, Индию, Японию. Власти королевства с учетом распространения нового штамма коронавируса ранее продлили решение о закрытии всех границ до 17 мая.

https://ria.ru/20210405/khadzh-1604299339.html

https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, рушан аббясов