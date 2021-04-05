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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300051.html
Российские мусульмане ожидают сокращения квоты на хадж в этом году
Российские мусульмане ожидают сокращения квоты на хадж в этом году
В Духовном управлении мусульман РФ ожидают в этом году сокращения квоты для России и других стран на число участников хаджа в Саудовской Аравии из-за... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:09
2021-04-05T15:09
религия и мировоззрение
религия
рушан аббясов
саудовская аравия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман РФ ожидают в этом году сокращения квоты для России и других стран на число участников хаджа в Саудовской Аравии из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он состоится в июле. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь те мусульмане, которые проживают в Саудовской Аравии.Отвечая на вопрос о том, какой в этом году будет квота на хадж для России, Аббясов сообщил, что, скорее всего, власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран."Пока никаких решений нет по этому вопросу. Информация ходит, что будет половина квоты и так далее, но пока еще это просто на уровне слухов и непроверенной информации. Ждем, скорее всего, будет сокращение", - сказал мусульманский деятель.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В прошлом году квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Ранее электронная газета "Аль-Оказ" со ссылкой на министерство здравоохранения королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Вакцинация обязательна и для самих участников хаджа. В российской мусульманской организации выразили надежду, что по вопросу вакцинации смогут достичь взаимопонимания с принимающей стороной.
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религия, рушан аббясов, саудовская аравия

Российские мусульмане ожидают сокращения квоты на хадж в этом году

15:09 05.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман РФ ожидают в этом году сокращения квоты для России и других стран на число участников хаджа в Саудовской Аравии из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он состоится в июле. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь те мусульмане, которые проживают в Саудовской Аравии.
Отвечая на вопрос о том, какой в этом году будет квота на хадж для России, Аббясов сообщил, что, скорее всего, власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран.
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"Пока никаких решений нет по этому вопросу. Информация ходит, что будет половина квоты и так далее, но пока еще это просто на уровне слухов и непроверенной информации. Ждем, скорее всего, будет сокращение", - сказал мусульманский деятель.
Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В прошлом году квота для россиян составляла 25 тысяч мест.
Ранее электронная газета "Аль-Оказ" со ссылкой на министерство здравоохранения королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Вакцинация обязательна и для самих участников хаджа. В российской мусульманской организации выразили надежду, что по вопросу вакцинации смогут достичь взаимопонимания с принимающей стороной.
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