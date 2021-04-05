https://ria.ru/20210405/khadzh-1604299339.html

В Совете муфтиев оценили перспективы поездки в хадж мусульман из России

В Совете муфтиев оценили перспективы поездки в хадж мусульман из России

Мусульмане из России смогут в этом году совершить паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии, проблем из-за вакцинации российскими препаратами... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:07

2021-04-05T15:07

2021-04-05T15:07

религия и мировоззрение

религия

рушан аббясов

воз

саудовская аравия

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мусульмане из России смогут в этом году совершить паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии, проблем из-за вакцинации российскими препаратами возникнуть не должно, заявил в понедельник РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.Ранее электронная газета "Аль-Оказ" со ссылкой на министерство здравоохранения королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V"."Да, у Саудовской Аравии есть такое требование, чтобы вакцина была одобрена ВОЗом. Но, безусловно, сегодня мы видим, что Россия очень активно распространяет свою вакцину, и уже многие страны, и арабские в том числе, ею пользуются, проявляют к ней большой интерес. Поэтому я думаю, что это технический вопрос… Идет технический процесс регистрации нашей вакцины. Хадж в этом году будет в июле, и надеемся, что у наших паломников не возникнет проблем из-за того, что они вакцинировались "Спутником" или одной из признанных наших вакцин", - сказал Аббясов.Он отметил, что власти Саудовской Аравии в вопросах хаджа никогда не руководствуются какими-то политическими соображениями, а действуют объективно по ситуации. Так, собеседник агентства напомнил, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году паломники с полуострова смогли спокойно по российским паспортам совершить хадж, и никаких проблем у них не возникло.Власти королевства планируют к концу 2021 года вакцинировать около 70% населения страны. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже – обязательном для каждого мусульманина паломничестве к святыням ислама в Мекке и Медине – смогли участвовать лишь те мусульмане, кто проживают в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20200731/1575217175.html

https://ria.ru/20210401/mecheti-1603834181.html

саудовская аравия

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религия, рушан аббясов, воз, саудовская аравия