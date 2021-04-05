Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/iran-1604361669.html
Представитель США по Ирану примет участие в переговорах по ядерной сделке
Представитель США по Ирану примет участие в переговорах по ядерной сделке
Представитель США по Ирану Роб Малли примет участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене 6... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:52
2021-04-05T20:52
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
нед прайс
дональд трамп
магатэ
тегеран (город)
вена
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6121b61b70e760a1212356445b9656bb.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Представитель США по Ирану Роб Малли примет участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене 6 апреля, сообщил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс."Делегацию США на переговорах в Вене возглавит представитель по Ирану Роб Малли", - сказал Прайс."Мы не недооцениваем существующие проблемы и мы не ожидаем, что на переговорах немедленно будет достигнут некий прорыв, мы ожидаем, что они будут трудными", - добавил представитель госдепартамента, подчеркнув, что США считают предстоящую встречу "хорошим шагом вперед".По словам Прайса, главной темой переговоров станет то, "какие шаги в отношении ядерной программы должен предпринять Иран в рамках возвращения к СВПД" и "шаги снятия санкций, которые должны сделать Соединенные Штаты для возвращения к соблюдению СВПД".Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 6 апреля на уровне политдиректоров в Вене в очном формате.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года являвшийся тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
тегеран (город)
вена
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_dac2104b6e1457c1bf1cb1ad81d378d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, дональд трамп, магатэ, тегеран (город), вена, иран, сша, в мире

Представитель США по Ирану примет участие в переговорах по ядерной сделке

20:52 05.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Представитель США по Ирану Роб Малли примет участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене 6 апреля, сообщил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Делегацию США на переговорах в Вене возглавит представитель по Ирану Роб Малли", - сказал Прайс.
Портрет иранского физика Мохсена Фахризаде Махабади на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 08:00
Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны
"Мы не недооцениваем существующие проблемы и мы не ожидаем, что на переговорах немедленно будет достигнут некий прорыв, мы ожидаем, что они будут трудными", - добавил представитель госдепартамента, подчеркнув, что США считают предстоящую встречу "хорошим шагом вперед".
По словам Прайса, главной темой переговоров станет то, "какие шаги в отношении ядерной программы должен предпринять Иран в рамках возвращения к СВПД" и "шаги снятия санкций, которые должны сделать Соединенные Штаты для возвращения к соблюдению СВПД".
Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 6 апреля на уровне политдиректоров в Вене в очном формате.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года являвшийся тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Нед ПрайсДональд ТрампМАГАТЭТегеран (город)ВенаИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния