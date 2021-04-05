https://ria.ru/20210405/iran-1604361669.html

Представитель США по Ирану примет участие в переговорах по ядерной сделке

Представитель США по Ирану примет участие в переговорах по ядерной сделке

Представитель США по Ирану Роб Малли примет участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене 6... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T20:52

2021-04-05T20:52

2021-04-05T20:52

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

дональд трамп

магатэ

тегеран (город)

вена

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Представитель США по Ирану Роб Малли примет участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене 6 апреля, сообщил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс."Делегацию США на переговорах в Вене возглавит представитель по Ирану Роб Малли", - сказал Прайс."Мы не недооцениваем существующие проблемы и мы не ожидаем, что на переговорах немедленно будет достигнут некий прорыв, мы ожидаем, что они будут трудными", - добавил представитель госдепартамента, подчеркнув, что США считают предстоящую встречу "хорошим шагом вперед".По словам Прайса, главной темой переговоров станет то, "какие шаги в отношении ядерной программы должен предпринять Иран в рамках возвращения к СВПД" и "шаги снятия санкций, которые должны сделать Соединенные Штаты для возвращения к соблюдению СВПД".Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 6 апреля на уровне политдиректоров в Вене в очном формате.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года являвшийся тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

тегеран (город)

вена

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, дональд трамп, магатэ, тегеран (город), вена, иран, сша, в мире