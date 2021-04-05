https://ria.ru/20210405/iran-1604309412.html

В Иране заявили о начале четвертой волны коронавируса

В Иране заявили о начале четвертой волны коронавируса

Четвертая волна заболеваемости коронавирусом началась по всему Ирану, заявила РИА Новости официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:48

2021-04-05T15:48

2021-04-05T15:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хасан роухани

astrazeneca

мид ирана

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. Четвертая волна заболеваемости коронавирусом началась по всему Ирану, заявила РИА Новости официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.Ранее представитель штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Алиреза Раиси указывал на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с увеличением числа поездок граждан по стране в новогодние праздники (21 марта иранцы отметили Новруз, или иранский новый год), а президент Ирана Хасан Роухани в начале апреля заявил о четвертой волне в некоторых провинциях страны.В этой связи представитель минздрава сообщила, что развитие ситуации зависит исключительно от соблюдения медицинских предписаний, отказа от массовых собраний и социальной дистанции."Надеемся, что по мере поставок вакцин против коронавируса и производства вакцин в стране в ближайшие месяцы число заболевших пойдет на спад", - добавила чиновница.Иран 5 апреля зафиксировал почти 14 тысяч новых случаев (13 890) заражения коронавирусом за сутки впервые с начала декабря 2020 года, что свидетельствует о приближении к максимальным с начала пандемии показателям - антирекорд составлял 14 051.Общее число заразившихся с 19 февраля 2020 года, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19 в стране, достигло 1 945 964, жертв - 63 332. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 1 658 978.В стране в настоящий момент проводится вакцинация, начавшаяся в середине февраля с использованием российской вакцины "Спутник V". В начале апреля власти Ирана сообщили об отправке 700 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca южнокорейского производства посредством международного механизма COVAX по обеспечению препаратами от коронавируса. Всего Иран заказывал у механизма более 16 миллионов доз вакцины. Кроме того, как сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, Иран получил от Китая несколько сот тысяч доз вакцины от коронавируса.Иран ведет разработки своих собственных вакцин: к настоящему моменту наибольшего прогресса достигли несколько из них - "Ково-Иран" компании "Баракат", "Ково-Парс" исследовательского института "Рази", а также разрабатываемая совместно с Кубой вакцина Пастеровского института Ирана. Как отмечали официальные лица, Иран может начать их производство ближе к концу весны – началу лета.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604287446.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хасан роухани, astrazeneca , мид ирана, иран, в мире