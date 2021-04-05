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МИД прокомментировал ситуацию с иранской ядерной сделкой
МИД прокомментировал ситуацию с иранской ядерной сделкой
Иран проявляет готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:17
2021-04-05T16:04
сергей рябков
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вена
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Иран проявляет готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На протяжении последних дней и недель иранская сторона проявила ярко выраженную волю и готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, что предполагает как отмену с американской стороны всех соответствующих санкций, так и возвращение Тегерана в полном объеме к изначально заданным настройкам в СВПД", - сказал Рябков журналистам.По его словам, российская сторона способствовала этому. "За последние семь-десять дней состоялось огромное количество контактов в формате телеконференций на уровне политдиректоров, на других уровнях", - добавил Рябков."Завтра в Вене пройдет заседание совместной комиссии в рамках СВПД. После чего ожидаем начала экспертных консультаций, по сути дела, переговоров, которые будут непрямыми. В результате этих усилий, надеемся, получится снять проблемы, связанные с объемом выполнения Тегераном своих обязательств, но и, разумеется, облегчить санкционное бремя, которое эта страна испытывает на себе уже долго, но особенно сильно в период после выхода США из СВПД в одностороннем порядке", - сказал Рябков."Мы с уважением относимся к этому решению иранской стороны. Не секрет, что Россия выступила в поддержку идеи европейской внешнеполитической службы, выдвинутой несколько недель назад о проведении неформального контакта всех участников СВПД, а также США. Но коль скоро в Тегеране было принято другое решение, будем работать в формате непрямых переговоров, с чем, кстати, согласились все, включая американцев", - сообщил Рябков.Он отметил, что такой формат "не упрощает задачу, но надо понимать, что никакого изобретения велосипеда не предстоит"."По большому счету речь о том, чтобы вернуться к тому, что существовало с 2015 года. Можно ли это сделать одномоментно? Наверное, можно при наличии политической воли, но последовательные шаги - вначале первый шаг, затем другие, до полного восстановления во всем объёме договоренностей - не сбрасываем со счетов как вариант. Пока для иранцев такая схема, как я понимаю, представляется не очень работоспособной, значит, будем заниматься согласованием в полном объеме всего комплекса мер, которые должны осуществить стороны, двигаясь навстречу друг другу. Это вполне достижимо и осуществимо", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
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сергей рябков, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, иран, сша, в мире

МИД прокомментировал ситуацию с иранской ядерной сделкой

15:17 05.04.2021 (обновлено: 16:04 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Иран проявляет готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На протяжении последних дней и недель иранская сторона проявила ярко выраженную волю и готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, что предполагает как отмену с американской стороны всех соответствующих санкций, так и возвращение Тегерана в полном объеме к изначально заданным настройкам в СВПД", - сказал Рябков журналистам.
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По его словам, российская сторона способствовала этому. "За последние семь-десять дней состоялось огромное количество контактов в формате телеконференций на уровне политдиректоров, на других уровнях", - добавил Рябков.
"Завтра в Вене пройдет заседание совместной комиссии в рамках СВПД. После чего ожидаем начала экспертных консультаций, по сути дела, переговоров, которые будут непрямыми. В результате этих усилий, надеемся, получится снять проблемы, связанные с объемом выполнения Тегераном своих обязательств, но и, разумеется, облегчить санкционное бремя, которое эта страна испытывает на себе уже долго, но особенно сильно в период после выхода США из СВПД в одностороннем порядке", - сказал Рябков.
"Мы с уважением относимся к этому решению иранской стороны. Не секрет, что Россия выступила в поддержку идеи европейской внешнеполитической службы, выдвинутой несколько недель назад о проведении неформального контакта всех участников СВПД, а также США. Но коль скоро в Тегеране было принято другое решение, будем работать в формате непрямых переговоров, с чем, кстати, согласились все, включая американцев", - сообщил Рябков.
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Он отметил, что такой формат "не упрощает задачу, но надо понимать, что никакого изобретения велосипеда не предстоит".
"По большому счету речь о том, чтобы вернуться к тому, что существовало с 2015 года. Можно ли это сделать одномоментно? Наверное, можно при наличии политической воли, но последовательные шаги - вначале первый шаг, затем другие, до полного восстановления во всем объёме договоренностей - не сбрасываем со счетов как вариант. Пока для иранцев такая схема, как я понимаю, представляется не очень работоспособной, значит, будем заниматься согласованием в полном объеме всего комплекса мер, которые должны осуществить стороны, двигаясь навстречу друг другу. Это вполне достижимо и осуществимо", - добавил Рябков.
 
Сергей РябковТегеран (город)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВенаИранСШАВ мире
 
 
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