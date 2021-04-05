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Наука
https://ria.ru/20210405/iphone-1604281860.html
Раскрыт дизайн нового iPhone 13
Раскрыт дизайн нового iPhone 13
Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:42
2021-04-05T13:42
наука
apple iphone
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara.В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь "челки" значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой герцовкой и другие нововведения.
https://ria.ru/20210402/iphone-1603916274.html
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РИА Новости
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apple iphone, apple, гаджеты, технологии

Раскрыт дизайн нового iPhone 13

13:42 05.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara.
В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.
Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь "челки" значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.
Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой герцовкой и другие нововведения.
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