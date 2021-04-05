https://ria.ru/20210405/iphone-1604281860.html

Раскрыт дизайн нового iPhone 13

Раскрыт дизайн нового iPhone 13

Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:42

2021-04-05T13:42

2021-04-05T13:42

наука

apple iphone

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara.В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь "челки" значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой герцовкой и другие нововведения.

https://ria.ru/20210402/iphone-1603916274.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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