https://ria.ru/20210405/iphone-1604281860.html
Раскрыт дизайн нового iPhone 13
Раскрыт дизайн нового iPhone 13
Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:42
2021-04-05T13:42
2021-04-05T13:42
наука
apple iphone
apple
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581147340_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_3ee18b4f4285d2e11c73dd3f14d098e4.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara.В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь "челки" значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой герцовкой и другие нововведения.
https://ria.ru/20210402/iphone-1603916274.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581147340_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e7c8425ba6d71c1e456c35c86ca3454d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, гаджеты, технологии
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная "челка" станет меньше. Об этом сообщает
портал Macotakara.
В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.
Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь "челки" значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.
Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой герцовкой и другие нововведения.