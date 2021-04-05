https://ria.ru/20210405/internet-1604230517.html

В российских селах установят более тысячи базовых интернет-станций

В российских селах установят более тысячи базовых интернет-станций

Более 1 тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов России будет установлено в 2021 году, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:21

2021-04-05T09:21

2021-04-05T10:18

дмитрий чернышенко

максут шадаев

технологии

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов России будет установлено в 2021 году, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Одновременно власти РФ будут убирать из сел невостребованные таксофоны (с трафиком меньше 1 минуты в месяц).Он уточнил, что в населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек будет установлено 383 базовых станции, с численностью от 250 до 500 человек – 794. Также в населенных пунктах численностью 250-500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.Вице-премьер отметил, что создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". "В этой связи приоритет для нас - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки", - подчеркнул Чернышенко.В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев напомнил, что в 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России, который включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны.До конца года из эксплуатации будут выведены все таксофоны в населенных пунктах с численностью жителей до 1 тысячи человек и более, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.

https://ria.ru/20210404/internet-1604143282.html

https://ria.ru/20210404/moshenniki-1604139265.html

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дмитрий чернышенко, максут шадаев, технологии, общество