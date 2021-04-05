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В российских селах установят более тысячи базовых интернет-станций
В российских селах установят более тысячи базовых интернет-станций
Более 1 тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов России будет установлено в 2021 году, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:21
2021-04-05T10:18
дмитрий чернышенко
максут шадаев
технологии
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов России будет установлено в 2021 году, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Одновременно власти РФ будут убирать из сел невостребованные таксофоны (с трафиком меньше 1 минуты в месяц).Он уточнил, что в населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек будет установлено 383 базовых станции, с численностью от 250 до 500 человек – 794. Также в населенных пунктах численностью 250-500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.Вице-премьер отметил, что создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". "В этой связи приоритет для нас - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки", - подчеркнул Чернышенко.В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев напомнил, что в 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России, который включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны.До конца года из эксплуатации будут выведены все таксофоны в населенных пунктах с численностью жителей до 1 тысячи человек и более, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.
https://ria.ru/20210404/internet-1604143282.html
https://ria.ru/20210404/moshenniki-1604139265.html
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дмитрий чернышенко, максут шадаев, технологии, общество

В российских селах установят более тысячи базовых интернет-станций

09:21 05.04.2021 (обновлено: 10:18 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелефонные и интернет-провода во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Телефонные и интернет-провода во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов России будет установлено в 2021 году, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Одновременно власти РФ будут убирать из сел невостребованные таксофоны (с трафиком меньше 1 минуты в месяц).
"В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года подключим также к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что в населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек будет установлено 383 базовых станции, с численностью от 250 до 500 человек – 794. Также в населенных пунктах численностью 250-500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.
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Вице-премьер отметил, что создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". "В этой связи приоритет для нас - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки", - подчеркнул Чернышенко.
В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев напомнил, что в 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России, который включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны.
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"Высокоскоростной интернет придет в села и деревни с 100-250 жителями, а мобильная связь - в населенные пункты с населением 100-500 человек. Кроме того, чтобы как можно быстрее подключить малые населенные пункты к интернету, нам придется отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они сейчас не востребованы. Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G", - рассказал Шадаев.
До конца года из эксплуатации будут выведены все таксофоны в населенных пунктах с численностью жителей до 1 тысячи человек и более, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.
 
Дмитрий ЧернышенкоМаксут ШадаевТехнологииОбщество
 
 
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