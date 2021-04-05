https://ria.ru/20210405/guantanamo-1604218328.html

В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов

В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов

Всех заключенных из "Лагеря 7" — самого засекреченного объекта тюрьмы Гуантанамо — перевели в другой блок, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:29

2021-04-05T02:29

2021-04-05T09:00

тюрьма в гуантанамо

куба

сша

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Всех заключенных из "Лагеря 7" — самого засекреченного объекта тюрьмы Гуантанамо — перевели в другой блок, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. Теперь они находятся в соседнем "Лагере 5" — это позволит содержать всех заключенных Гуантанамо на двух объектах.Как утверждает командование, эти изменения не ставят под угрозу безопасность персонала или задачу по обеспечению "безопасного, законного и гуманного обращения" с заключенными. Сколько заключенных было в "Лагере 7", командование не уточнило."Лагерь 7" (Camp 7), известный также как "Лагерь Платинум" (Camp Platinum), создали в 2006 году и два года держали это в тайне. Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, военные отказывались даже признавать существование лагеря и никогда не позволяли журналистам попасть туда.Лагерь предназначался для "особо ценных заключенных". В 2017 году один из узников, сомалиец Гулид Хассан Доурад, рассказал, что заключенных там ежедневно подвергают психологическим пыткам.Тюрьму для международных террористов создали на базе Гуантанамо после терактов 11 сентября 2001 года. Сообщалось, что многие заключенные находились там без суда и следствия, к ним применяли пытки. Различные международные организации, в том числе ОБСЕ и ООН, призывали американскую администрацию закрыть тюрьму, однако она продолжает функционировать.Более десяти лет назад президент Барак Обама подписал указ о закрытии Гуантанамо, но конгресс отказался это финансировать. Следующий президент Дональд Трамп формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошли 775 человек, подавляющее большинство из них так и не предстали перед судом. Сейчас в тюрьме остаются 40 заключенных.

https://ria.ru/20200111/1563287436.html

https://ria.ru/20191115/1561003587.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюрьма в гуантанамо, куба, сша, в мире