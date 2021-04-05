https://ria.ru/20210405/gosuslugi-1604364574.html

В России начали эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги

В России начали эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги

В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Планируется, что тестирование пройдет до 1 июля следующего РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-05T21:26

2021-04-05T21:26

2021-04-06T02:45

россия

госуслуги

технологии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Планируется, что тестирование пройдет до 1 июля следующего года.Соответствующее постановление правительства разместили на официальном портале правовой информации.Россияне, пользующиеся социальными сетями, онлайн-магазинами и иными платформами получат возможность совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в госуслугах.Как пояснили РИА Новости в Минцифры, ведомство занимается обеспечением возможности для граждан заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Как считают в ведомстве, такой способ обеспечит более удобное и безопасное дистанционное общение между юзерами и бизнесом.Как подчеркнули собеседники агентства, планируется также предоставление госуслуг на коммерческих платформах, чтобы россияне могли воспользоваться госуслугами там, где им удобно, например — прямо из социальной сети или банковского приложения на смартфоне.Уточняется, что максимально допустимая цена каждого из заключаемых в рамках тестирования соглашения — не более десяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20210331/shkola-1603711508.html

https://ria.ru/20210331/perepis-1603677263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госуслуги, технологии