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В России начали эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
В России начали эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Планируется, что тестирование пройдет до 1 июля следующего РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T21:26
2021-04-06T02:45
россия
госуслуги
технологии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Планируется, что тестирование пройдет до 1 июля следующего года.Соответствующее постановление правительства разместили на официальном портале правовой информации.Россияне, пользующиеся социальными сетями, онлайн-магазинами и иными платформами получат возможность совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в госуслугах.Как пояснили РИА Новости в Минцифры, ведомство занимается обеспечением возможности для граждан заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Как считают в ведомстве, такой способ обеспечит более удобное и безопасное дистанционное общение между юзерами и бизнесом.Как подчеркнули собеседники агентства, планируется также предоставление госуслуг на коммерческих платформах, чтобы россияне могли воспользоваться госуслугами там, где им удобно, например — прямо из социальной сети или банковского приложения на смартфоне.Уточняется, что максимально допустимая цена каждого из заключаемых в рамках тестирования соглашения — не более десяти миллионов рублей.
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россия, госуслуги, технологии

В России начали эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги

21:26 05.04.2021 (обновлено: 02:45 06.04.2021)
 
© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Планируется, что тестирование пройдет до 1 июля следующего года.
Соответствующее постановление правительства разместили на официальном портале правовой информации.
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Россияне, пользующиеся социальными сетями, онлайн-магазинами и иными платформами получат возможность совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в госуслугах.
Как пояснили РИА Новости в Минцифры, ведомство занимается обеспечением возможности для граждан заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Как считают в ведомстве, такой способ обеспечит более удобное и безопасное дистанционное общение между юзерами и бизнесом.

"Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться)", — добавили в министерстве.

Как подчеркнули собеседники агентства, планируется также предоставление госуслуг на коммерческих платформах, чтобы россияне могли воспользоваться госуслугами там, где им удобно, например — прямо из социальной сети или банковского приложения на смартфоне.
Уточняется, что максимально допустимая цена каждого из заключаемых в рамках тестирования соглашения — не более десяти миллионов рублей.
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