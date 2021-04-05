В США отказались в одностороннем порядке убеждать Иран вернуться к СВПД
20:54 05.04.2021 (обновлено: 20:59 05.04.2021)
Во вторник в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД в очном формате.
"Определенно мы не будем делать односторонние шаги или уступки, чтобы побудить Иран оказаться в лучшем положении. Наша задача на предстоящих переговорах в Вене - подготовить почву для обоюдного возвращения к выполнению (СВПД)", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
США не ожидают прямых переговоров с Ираном, но открыты к такой возможности, также заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Сейчас мы не ожидаем, что будут прямые переговоры с Ираном, но мы, конечно, остаемся открытыми к ним", - сказал Прайс на брифинге в госдепартаменте.
На предстоящей встрече не ожидается прямых переговоров между США и Ираном, но, как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва ждет, что после предстоящей встречи будут запущены непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые приведут к восстановлению ядерной сделки.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.