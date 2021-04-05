https://ria.ru/20210405/gosdep-1604362059.html

В США отказались в одностороннем порядке убеждать Иран вернуться к СВПД

В США отказались в одностороннем порядке убеждать Иран вернуться к СВПД

Соединенные Штаты не намерены предпринимать односторонних шагов или уступок, чтобы побудить Иран вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T20:54

2021-04-05T20:54

2021-04-05T20:59

цены на нефть

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены предпринимать односторонних шагов или уступок, чтобы побудить Иран вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Во вторник в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД в очном формате.США не ожидают прямых переговоров с Ираном, но открыты к такой возможности, также заявил представитель госдепа Нед Прайс.На предстоящей встрече не ожидается прямых переговоров между США и Ираном, но, как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва ждет, что после предстоящей встречи будут запущены непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые приведут к восстановлению ядерной сделки.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20210402/ulyanov-1603974305.html

https://ria.ru/20210330/politika-1603345407.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире