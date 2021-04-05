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В Центре Гамалеи рассказали о попытках институтов переманить сотрудников
В Центре Гамалеи рассказали о попытках институтов переманить сотрудников
Сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи за последний год пытались переманивать на работу в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:54
2021-04-05T12:08
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александр гинцбург
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи за последний год пытались переманивать на работу в другие научные учреждения России, но ни один не согласился, наоборот - пришли новые работники, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Отвечая на вопрос, переманивали ли его или его сотрудников на работу за границу за последний год, Гинцбург заявил, что таких попыток "даже не было", "потому что они совершенно бесперспективны"."Были некоторые попытки переманить внутри страны", - отметил он, добавив, что никто из сотрудников не перешел на работу в другое учреждение, но многие устроились в центр Гамалеи.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

В Центре Гамалеи рассказали о попытках институтов переманить сотрудников

09:54 05.04.2021 (обновлено: 12:08 05.04.2021)
 
© Фото : РФПИСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи за последний год пытались переманивать на работу в другие научные учреждения России, но ни один не согласился, наоборот - пришли новые работники, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Отвечая на вопрос, переманивали ли его или его сотрудников на работу за границу за последний год, Гинцбург заявил, что таких попыток "даже не было", "потому что они совершенно бесперспективны".
"Были некоторые попытки переманить внутри страны", - отметил он, добавив, что никто из сотрудников не перешел на работу в другое учреждение, но многие устроились в центр Гамалеи.

"Мы дифференцируем, мы берем только лучших специалистов, которых нам не хватает. Я бы не сказал, что год тому назад у нас были все специалисты. Вот технологов нам не хватало на развитие, у нас появилась группа технологов, появилась группа специалистов фармаконадзора высокого класса, ну и ряд других. Даже - вы не поверите - логистов, которые организуют работу современных складских помещений, у нас не было", - подчеркнул Гинцбург.

Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
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