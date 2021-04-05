https://ria.ru/20210405/germaniya-1604322663.html

В Германии призвали ввести "переходный" локдаун

В Германии призвали ввести "переходный" локдаун

Глава Северного Рейна — Вестфалии и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет призвал ввести в стране "переходный" локдаун для борьбы с... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:41

2021-04-05T16:41

2021-04-05T17:09

распространение коронавируса

армин лашет

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. Глава Северного Рейна — Вестфалии и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет призвал ввести в стране "переходный" локдаун для борьбы с третьей волной пандемии коронавируса.С 2 ноября прошлого года в Германии действует общенациональный режим ограничительных мер, который начали смягчать в феврале — марте. На фоне начала третьей волны в марте власти планировали ввести "пасхальный" локдаун, чтобы "сломить" третью волну, но это решение было отменено после критики оппозиции. В результате в различных регионах действуют разные режимы ограничительных мер.Он пояснил, что это необходимо из-за высокой заболеваемости и оценок специалистов, которые указывают, что массовое тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов как метод контроля распространения вируса работают только при низкой заболеваемости. Лашет отметил, что такой новый локдаун может включать также комендантский час — сейчас его вводят местные и региональные власти.По его словам, локдаун может продлиться две-три недели. Он также призвал к активному использованию возможностей удаленной работы и не открывать заведения общепита для посещения.Кроме того, Лашет призвал провести встречу канцлера Ангелы Меркель и глав регионов на текущей неделе, хотя она запланирована на 12 апреля.

https://ria.ru/20210329/merkel-1603230641.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

германия

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армин лашет, коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире