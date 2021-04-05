В Германии призвали ввести "переходный" локдаун
16:41 05.04.2021 (обновлено: 17:09 05.04.2021)
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЛюди в масках в общественном транспорте в Берлине во время карантина
БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. Глава Северного Рейна — Вестфалии и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет призвал ввести в стране "переходный" локдаун для борьбы с третьей волной пандемии коронавируса.
С 2 ноября прошлого года в Германии действует общенациональный режим ограничительных мер, который начали смягчать в феврале — марте. На фоне начала третьей волны в марте власти планировали ввести "пасхальный" локдаун, чтобы "сломить" третью волну, но это решение было отменено после критики оппозиции. В результате в различных регионах действуют разные режимы ограничительных мер.
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"Нам нужен переходный локдаун, нужно выстроить мост к тому моменту, когда будет вакцинировано много граждан. Я знаю, что многие устали от пандемии, но также и то, что многие готовы пойти на шаг вперед, чтобы в мае и июне оказаться в новой фазе (пандемии)", — заявил Лашет на пресс-конференции в понедельник.
Он пояснил, что это необходимо из-за высокой заболеваемости и оценок специалистов, которые указывают, что массовое тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов как метод контроля распространения вируса работают только при низкой заболеваемости. Лашет отметил, что такой новый локдаун может включать также комендантский час — сейчас его вводят местные и региональные власти.
По его словам, локдаун может продлиться две-три недели. Он также призвал к активному использованию возможностей удаленной работы и не открывать заведения общепита для посещения.
Кроме того, Лашет призвал провести встречу канцлера Ангелы Меркель и глав регионов на текущей неделе, хотя она запланирована на 12 апреля.
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