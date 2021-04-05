https://ria.ru/20210405/forpost-1604240699.html

Украина назвала себя "мощным восточным форпостом НАТО"

Украина назвала себя "мощным восточным форпостом НАТО"

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Советующее заявление опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:28

2021-04-05T10:28

2021-04-05T10:28

андрей таранов

верховная рада украины

нато

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Советующее заявление опубликовано на сайте ведомства.Он подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны.Кроме того, глава минобороны отметил прозрачность процесса вступления в организацию, однако сделать это непросто. Он напомнил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации и добавил, что Киев будет ориентировать на стандарты Альянса для реализации внутренних реформ в военной сфере.Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/nato-1604123501.html

https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html

украина

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андрей таранов, верховная рада украины, нато, украина, в мире