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Украина назвала себя "мощным восточным форпостом НАТО"
Украина назвала себя "мощным восточным форпостом НАТО"
Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Советующее заявление опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:28
2021-04-05T10:28
андрей таранов
верховная рада украины
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Советующее заявление опубликовано на сайте ведомства.Он подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны.Кроме того, глава минобороны отметил прозрачность процесса вступления в организацию, однако сделать это непросто. Он напомнил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации и добавил, что Киев будет ориентировать на стандарты Альянса для реализации внутренних реформ в военной сфере.Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/nato-1604123501.html
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андрей таранов, верховная рада украины, нато, украина, в мире

Украина назвала себя "мощным восточным форпостом НАТО"

10:28 05.04.2021
 
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Советующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
"Последние семь лет Киев твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы…" - заявил он.
Он подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны.
Кроме того, глава минобороны отметил прозрачность процесса вступления в организацию, однако сделать это непросто.
Лондон - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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"В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества… Для этого необходимо не только разделять основные ценности, но и соответствующим образом реформировать общество и экономику, организовать армию", - заключил Таран.
Он напомнил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации и добавил, что Киев будет ориентировать на стандарты Альянса для реализации внутренних реформ в военной сфере.
Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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Андрей ТарановВерховная Рада УкраиныНАТОУкраинаВ мире
 
 
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