Украина назвала себя "мощным восточным форпостом НАТО"
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Советующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
"Последние семь лет Киев твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы…" - заявил он.
Он подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны.
Кроме того, глава минобороны отметил прозрачность процесса вступления в организацию, однако сделать это непросто.
"В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества… Для этого необходимо не только разделять основные ценности, но и соответствующим образом реформировать общество и экономику, организовать армию", - заключил Таран.
Он напомнил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации и добавил, что Киев будет ориентировать на стандарты Альянса для реализации внутренних реформ в военной сфере.
Верховная рада Украины в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В 2019 году парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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