https://ria.ru/20210405/flot-1604220447.html

BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО

BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО

У России появился современный и постоянно растущий в размерах военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным милам НАТО, пишет Business... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T04:16

2021-04-05T04:16

2021-04-05T06:11

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. У России появился современный и постоянно растущий в размерах военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным милам НАТО, пишет Business Insider.Как отмечает автор статьи, ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы."На сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты", - говорится в материале.По мнению Business Insider, многие из этих кораблей меньше по размерам и имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. "Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты "Калибр", дают им преимущества", - отмечается в статье.При этом истинная сила военно-морских сил России, по словам автора материала, на сегодняшний день скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.К концу года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Орлан". А к концу 2022 года он намерен начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале.Россия, резюмирует автор, сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой.Ранее издание The National Interest отметило, что Россия унаследовала от СССР "обширный, если не сказать раздутый" ВМФ, который из-за нехватки средств в 90-е пришел в упадок. Однако позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, включающую как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.Журнал The Diplomat, в свою очередь, отметил, что Россия увеличила мощность ВМС в начале 2000-х годов и в настоящее время подлодки РФ представляют реальную угрозу для стран НАТО.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210330/medved-1603532567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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