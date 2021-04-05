https://ria.ru/20210405/festival-1604319860.html
В Архангельск вернется фестиваль художественных фильмов "Сполохи"
В Архангельск вернется фестиваль художественных фильмов "Сполохи"
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и продюсер Сергей Жигунов договорились о том, чтобы вернуть в регион фестиваль многосерийных... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:29
2021-04-05T16:29
2021-04-05T16:29
архангельская область
александр цыбульский
владимир толстой
сергей жигунов
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общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и продюсер Сергей Жигунов договорились о том, чтобы вернуть в регион фестиваль многосерийных художественных фильмов "Сполохи" в этом году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области в понедельник.Отмечается, что фестиваль планируется возродить под своим прежним названием."Я много хороших отзывов слышал о фестивале "Сполохи" и от представителей культурно-театрального сообщества нашего региона, и от жителей во время встреч с ними. Конечно, мы очень рады тому, что фестиваль вернется в Архангельск, уверен, что он доставит удовольствие северянам", – отметил Цыбульский.Предполагается, что событие пройдет в Архангельске в августе этого года.Жигунов, осмотрев будущие фестивальные площадки, отметил, что прежде их не хватало, теперь же в Архангельске есть такие возможности, предстоит подобрать площадку для церемонии открытия, которую планируется транслировать по федеральному телевидению. Жигунов также сообщил, что организационный комитет фестиваля "Сполохи" возглавят советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и губернатор Цыбульский.Целью фестиваля является повышение художественного уровня российского многосерийного кино путем пропаганды лучших образцов отечественной кинопродукции в духе высоких национальных традиций и новаторства. Конкурс фестиваля "Сполохи" проводится в нескольких номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Приз зрительских симпатий" и других.Внеконкурсная программа включает лекции, творческие встречи, концерты звезд эстрады и кино, кинопоказы. Кроме того, отдельной частью фестиваля станет программа "Киноцитаты на улицах города" – на стенах типовых зданий будут запечатлены персонажи популярных советских и российских кинокартин с крылатыми фразами из них.
https://ria.ru/20210301/solovki-1599518568.html
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александр цыбульский, владимир толстой, сергей жигунов, архангельская область, архангельск, общество
АРХАНГЕЛЬСК, 5 апр – РИА Новости.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
и продюсер Сергей Жигунов
договорились о том, чтобы вернуть в регион фестиваль многосерийных художественных фильмов "Сполохи" в этом году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области в понедельник.
"Когда-то фестиваль многосерийных художественных фильмов проходил в Архангельске, последние несколько лет он проводился в Южно-Сахалинске под другим названием – "Утро Родины". Мне кажется, пришло время вернуть "Сполохи" на историческую родину и провести их здесь, на архангельской земле", – сказал губернатору Жигунов, который является президентом фестиваля.
Отмечается, что фестиваль планируется возродить под своим прежним названием.
"Я много хороших отзывов слышал о фестивале "Сполохи" и от представителей культурно-театрального сообщества нашего региона, и от жителей во время встреч с ними. Конечно, мы очень рады тому, что фестиваль вернется в Архангельск, уверен, что он доставит удовольствие северянам", – отметил Цыбульский.
Предполагается, что событие пройдет в Архангельске в августе этого года.
Жигунов, осмотрев будущие фестивальные площадки, отметил, что прежде их не хватало, теперь же в Архангельске есть такие возможности, предстоит подобрать площадку для церемонии открытия, которую планируется транслировать по федеральному телевидению. Жигунов также сообщил, что организационный комитет фестиваля "Сполохи" возглавят советник президента РФ по культуре Владимир Толстой
и губернатор Цыбульский.
"В этом году на фестивале запланированы конкурсные показы современных сериалов, вышедших в прошлом году: технические возможности современных кинозалов позволяют показывать их как художественное кино. Появляются очень сильные картины, но многие из них идут на платных каналах, так что для большинства зрителей они станут премьерами", - отметил Жигунов. В течение недели предполагается работа трех-четырех площадок.
Целью фестиваля является повышение художественного уровня российского многосерийного кино путем пропаганды лучших образцов отечественной кинопродукции в духе высоких национальных традиций и новаторства. Конкурс фестиваля "Сполохи" проводится в нескольких номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Приз зрительских симпатий" и других.
Внеконкурсная программа включает лекции, творческие встречи, концерты звезд эстрады и кино, кинопоказы. Кроме того, отдельной частью фестиваля станет программа "Киноцитаты на улицах города" – на стенах типовых зданий будут запечатлены персонажи популярных советских и российских кинокартин с крылатыми фразами из них.