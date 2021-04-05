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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/evrovidenie-1604215246.html
Пушков резко высказался о песне Манижи
Пушков резко высказался о песне Манижи
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выбор певицы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы России на конкурсе... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:46
2021-04-05T00:46
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
елена драпенко
"голос"
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
алексей пушков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выбор певицы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы России на конкурсе "Евровидение-2021". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Таким образом Пушков отреагировал на то, что мальчик из Москвы Ярослав Якубчук, который в российском детском "Голосе" не прошел слепые прослушивания, дошел до финала в британской версии шоу.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала "бредом" текст песни Russian Woman. "Я вообще не понимаю, о чем это", - заявила она.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко также выступила с критикой исполнительницы. Парламентарий считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом.Песенный конкурс Евровидение, который в прошлом году отменили из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 40 стран. Россию представит певица Манижа. Исполнительница родом из Таджикистана.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, елена драпенко, "голос", валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, роттердам

Пушков резко высказался о песне Манижи

00:46 05.04.2021
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Eurovision Song Contest
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выбор певицы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы России на конкурсе "Евровидение-2021". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Печально все это. Как и песня Манижи – барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю", - считает Пушков.
Таким образом Пушков отреагировал на то, что мальчик из Москвы Ярослав Якубчук, который в российском детском "Голосе" не прошел слепые прослушивания, дошел до финала в британской версии шоу.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала "бредом" текст песни Russian Woman. "Я вообще не понимаю, о чем это", - заявила она.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко также выступила с критикой исполнительницы. Парламентарий считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 12:34
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
Песенный конкурс Евровидение, который в прошлом году отменили из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 40 стран. Россию представит певица Манижа. Исполнительница родом из Таджикистана.
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Елена Драпенко"Голос"Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФАлексей ПушковРоттердам
 
 
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