https://ria.ru/20210405/evrovidenie-1604215246.html

Пушков резко высказался о песне Манижи

Пушков резко высказался о песне Манижи

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выбор певицы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы России на конкурсе... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:46

2021-04-05T00:46

2021-04-05T00:46

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

елена драпенко

"голос"

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

алексей пушков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выбор певицы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы России на конкурсе "Евровидение-2021". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Таким образом Пушков отреагировал на то, что мальчик из Москвы Ярослав Якубчук, который в российском детском "Голосе" не прошел слепые прослушивания, дошел до финала в британской версии шоу.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала "бредом" текст песни Russian Woman. "Я вообще не понимаю, о чем это", - заявила она.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко также выступила с критикой исполнительницы. Парламентарий считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом.Песенный конкурс Евровидение, который в прошлом году отменили из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 40 стран. Россию представит певица Манижа. Исполнительница родом из Таджикистана.

https://ria.ru/20210318/manizha-1601791920.html

роттердам

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, елена драпенко, "голос", валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, роттердам