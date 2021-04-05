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Главы МИД ЕС обсудят "российскую военную активность"
Главы МИД ЕС обсудят "российскую военную активность"
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией вокруг Украины, намерен вынести ее на обсуждение... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T01:32
2021-04-05T01:32
россия
евросоюз
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией вокруг Украины, намерен вынести ее на обсуждение предстоящего совещания министров иностранных дел Европейского союза."С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины", - написал Боррель в Twitter по итогам разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.По его словам, обсуждение этой темы будет продолжено на предстоящем 19 апреля очередном совещании министров иностранных дел Евросоюза с участием главы украинского МИД.Ранее Кулеба сообщил, что обсудил с главой европейской дипломатии обострение ситуации в Донбассе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция).В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604200458.html
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россия, евросоюз, украина, в мире

Главы МИД ЕС обсудят "российскую военную активность"

01:32 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией вокруг Украины, намерен вынести ее на обсуждение предстоящего совещания министров иностранных дел Европейского союза.
"С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины", - написал Боррель в Twitter по итогам разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По его словам, обсуждение этой темы будет продолжено на предстоящем 19 апреля очередном совещании министров иностранных дел Евросоюза с участием главы украинского МИД.
Ранее Кулеба сообщил, что обсудил с главой европейской дипломатии обострение ситуации в Донбассе.
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Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция).
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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