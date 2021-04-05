Главы МИД ЕС обсудят "российскую военную активность"
БРЮССЕЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией вокруг Украины, намерен вынести ее на обсуждение предстоящего совещания министров иностранных дел Европейского союза.
"С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины", - написал Боррель в Twitter по итогам разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По его словам, обсуждение этой темы будет продолжено на предстоящем 19 апреля очередном совещании министров иностранных дел Евросоюза с участием главы украинского МИД.
Ранее Кулеба сообщил, что обсудил с главой европейской дипломатии обострение ситуации в Донбассе.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция).
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.