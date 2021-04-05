https://ria.ru/20210405/evangelie-1604332966.html

Один из древнейших экземпляров славянского Евангелия передали в РГБ

Один из древнейших экземпляров славянского Евангелия передали в РГБ

Отреставрированное Мариинское Евангелие – книжный памятник ранней славянской письменности, написанный на рубеже X-XI веков глаголицей на пергаменте – передали... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:32

2021-04-05T17:32

2021-04-05T17:32

религия и мировоззрение

афон (гора)

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справки

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отреставрированное Мариинское Евангелие – книжный памятник ранней славянской письменности, написанный на рубеже X-XI веков глаголицей на пергаменте – передали Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщает корреспондент РИА Новости."Мариинское Евангелие – один из самых древних памятников словесности, который связывает народы Европы. Это общий памятник, он очень важен для русской культуры, для понимания православия, и он необычайно важен для мировой европейской мысли... Это Евангелие не имеет цены, и его невозможно вписать ни в один реестр, оно уникально, как уникальны памятники культуры, определяющие русскую жизнь, русское сознание, Россию", - сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии в Доме Пашкова.Работа по исследованию и восстановлению поврежденной рукописи длилась более двух лет лучшими специалистами РГБ. На сегодняшний день в мире насчитывается 11 древнейших рукописей, написанных глаголицей, Мариинское Евангелие – одно из них. Директор РГБ Вадим Дуда отметил, что в научный отдел РГБ возвращается "великая книга", и она будет доступна исследователям и читателям библиотеки.Мариинское Евангелие – книжный памятник ранней славянской глаголической письменности. В болгарской и македонской научной литературе это Евангелие, известное в западных исследованиях как Codex Marianus, датируется рубежом X-XI веков. Принято считать, что Евангелие было найдено известным ученым и коллекционером Виктором Григоровичем (1815-1876) на Афоне, в русском скиту Успения пресвятой Богородицы (Ксилургу).Экземпляр Мариинского Евангелия лишен начала и окончания, но утраты невелики – два листа в начале и шесть в конце. Два начальных листа обнаружил хорватский коллекционер Антон Миханович и передал австрийскому и словенскому лингвисту Францу Миклошичу (в научной литературе их называют листами Михановича или Миклошича). В настоящее время они хранятся в Австрийской национальной библиотеке в Вене.Книга написана глаголицей на пергамене. Языковеды определили, что это сербская версия старославянского языка. Одни исследователи считают, что книга была написана сербом, другие – болгарином, третьи – македонцем или хорватом. По мнению выдающегося хорватского филолога-славяниста XIX века Игнатия Ягича, книга содержит древнейший славянский перевод Евангелия с некоторыми изменениями. Оно относится к текстологическому типу "Четвероевангелие" и содержит Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна (с утратами).Рукопись украшена плетеным и растительным орнаментом, в книге есть три миниатюры, на которых красками и чернилами изображены евангелисты Марк, Лука и Иоанн. Исследователи предполагают, что миниатюра евангелиста Матфея была в начале рукописи, но оказалась утраченной.После смерти Григоровича книга в составе его рукописной коллекции поступила в Румянцевский музей (РГБ). Основная часть рукописи Мариинского евангелия, хранящаяся в РГБ, зарегистрирована в Реестре книжных памятников РФ.

https://ria.ru/20210227/glagolitsa-1599154256.html

https://ria.ru/20210221/vikingi-1598384823.html

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афон (гора), российская государственная библиотека, михаил швыдкой, европа, вена, справки