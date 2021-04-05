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Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
Паспорт вакцинации, пилотный запуск которого в Эстонии запланирован на конец апреля, не предполагает внесение в него данных о прививке российским препаратом... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:23
2021-04-05T12:23
коронавирус в россии
евросоюз
эстония
европа
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Паспорт вакцинации, пилотный запуск которого в Эстонии запланирован на конец апреля, не предполагает внесение в него данных о прививке российским препаратом "Спутник V", сообщил вице-канцлер министерства социальных дел Калле Киллар.Ранее Киллар сообщал, что Эстония планирует в апреле ввести сертификаты вакцинации от COVID-19.Как отмечает ERR, это значит, что у людей, привитых вакциной "Спутник V", возникнут проблемы при пересечении границы.По данным портала, поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается. Техническая подготовка к внедрению документа у всех стран Европы разная. Но Эстония начала разработку системы еще до того, как Евросоюз решил ввести сертификат вакцинации в оборот. "Эстония среди первых стран, которая уже имеет прототип. Европейский союз и комиссия желают, чтобы это было все готово к июню. Уже есть 14 стран Евросоюза, Эстония также среди них, которые хотят запустить пилотный проект побыстрее. В мае к нему присоединятся другие страны, которые участвуют", - отметил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.Как добавляет ERR, по мнению министра, паспорт вакцинации позволит открыть границы, оживить туризм и "взбодрить" экономику. Страны Евросоюза договорились запустить паспорт вакцинации с 15 июня. Эстония же надеется, что сертификат будет готов уже в мае.
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604255180.html
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604253995.html
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коронавирус в россии, евросоюз, эстония, европа, в мире

Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"

12:23 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Паспорт вакцинации, пилотный запуск которого в Эстонии запланирован на конец апреля, не предполагает внесение в него данных о прививке российским препаратом "Спутник V", сообщил вице-канцлер министерства социальных дел Калле Киллар.
Ранее Киллар сообщал, что Эстония планирует в апреле ввести сертификаты вакцинации от COVID-19.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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"В сертификат о вакцинации мы будем вносить данные о вакцинах, которые получили разрешение на продажу в Европе и которые вводятся гражданам эстонскими медиками. Например, "Спутника" среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему", - приводит портал эстонского телерадиовещания ERR слова Киллара.
Как отмечает ERR, это значит, что у людей, привитых вакциной "Спутник V", возникнут проблемы при пересечении границы.
По данным портала, поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается. Техническая подготовка к внедрению документа у всех стран Европы разная. Но Эстония начала разработку системы еще до того, как Евросоюз решил ввести сертификат вакцинации в оборот. "Эстония среди первых стран, которая уже имеет прототип. Европейский союз и комиссия желают, чтобы это было все готово к июню. Уже есть 14 стран Евросоюза, Эстония также среди них, которые хотят запустить пилотный проект побыстрее. В мае к нему присоединятся другие страны, которые участвуют", - отметил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.
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Александр Гинцбург: в создании вакцины везет тому, кто везет
Как добавляет ERR, по мнению министра, паспорт вакцинации позволит открыть границы, оживить туризм и "взбодрить" экономику. Страны Евросоюза договорились запустить паспорт вакцинации с 15 июня. Эстония же надеется, что сертификат будет готов уже в мае.
 
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