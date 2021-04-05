https://ria.ru/20210405/estoniya-1604267613.html

Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"

Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"

Паспорт вакцинации, пилотный запуск которого в Эстонии запланирован на конец апреля, не предполагает внесение в него данных о прививке российским препаратом... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:23

2021-04-05T12:23

2021-04-05T12:23

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евросоюз

эстония

европа

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Паспорт вакцинации, пилотный запуск которого в Эстонии запланирован на конец апреля, не предполагает внесение в него данных о прививке российским препаратом "Спутник V", сообщил вице-канцлер министерства социальных дел Калле Киллар.Ранее Киллар сообщал, что Эстония планирует в апреле ввести сертификаты вакцинации от COVID-19.Как отмечает ERR, это значит, что у людей, привитых вакциной "Спутник V", возникнут проблемы при пересечении границы.По данным портала, поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается. Техническая подготовка к внедрению документа у всех стран Европы разная. Но Эстония начала разработку системы еще до того, как Евросоюз решил ввести сертификат вакцинации в оборот. "Эстония среди первых стран, которая уже имеет прототип. Европейский союз и комиссия желают, чтобы это было все готово к июню. Уже есть 14 стран Евросоюза, Эстония также среди них, которые хотят запустить пилотный проект побыстрее. В мае к нему присоединятся другие страны, которые участвуют", - отметил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.Как добавляет ERR, по мнению министра, паспорт вакцинации позволит открыть границы, оживить туризм и "взбодрить" экономику. Страны Евросоюза договорились запустить паспорт вакцинации с 15 июня. Эстония же надеется, что сертификат будет готов уже в мае.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604255180.html

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604253995.html

эстония

европа

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коронавирус в россии, евросоюз, эстония, европа, в мире