Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Паспорт вакцинации, пилотный запуск которого в Эстонии запланирован на конец апреля, не предполагает внесение в него данных о прививке российским препаратом "Спутник V", сообщил вице-канцлер министерства социальных дел Калле Киллар.
Ранее Киллар сообщал, что Эстония планирует в апреле ввести сертификаты вакцинации от COVID-19.
"В сертификат о вакцинации мы будем вносить данные о вакцинах, которые получили разрешение на продажу в Европе и которые вводятся гражданам эстонскими медиками. Например, "Спутника" среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему", - приводит портал эстонского телерадиовещания ERR слова Киллара.
Как отмечает ERR, это значит, что у людей, привитых вакциной "Спутник V", возникнут проблемы при пересечении границы.
По данным портала, поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается. Техническая подготовка к внедрению документа у всех стран Европы разная. Но Эстония начала разработку системы еще до того, как Евросоюз решил ввести сертификат вакцинации в оборот. "Эстония среди первых стран, которая уже имеет прототип. Европейский союз и комиссия желают, чтобы это было все готово к июню. Уже есть 14 стран Евросоюза, Эстония также среди них, которые хотят запустить пилотный проект побыстрее. В мае к нему присоединятся другие страны, которые участвуют", - отметил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.
Как добавляет ERR, по мнению министра, паспорт вакцинации позволит открыть границы, оживить туризм и "взбодрить" экономику. Страны Евросоюза договорились запустить паспорт вакцинации с 15 июня. Эстония же надеется, что сертификат будет готов уже в мае.