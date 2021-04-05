Экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос вдвое в 2020 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Нижегородской области среди стран ближнего зарубежья, объем экспорта в эту страну из региона за 2020 год вырос почти вдвое, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Делегация Нижегородской области под руководством главы региона принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Узбекистане с 5 по 7 апреля.
"В 2020 году товарооборот превысил 207 миллионов долларов. Основная его часть приходится на экспорт нижегородской продукции. Несмотря на затруднения в международной торговле, вызванные пандемией, объем экспорта в Узбекистан за прошедший год вырос почти вдвое и составил 202 миллиона долларов. Это было достигнуто благодаря увеличению экспорта продукции автомобилестроения, изделий из черных металлов и полиграфии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина из доклада на пленарной сессии межрегионального форума "Россия – Узбекистан: промышленный диалог" в рамках выставки "Иннопром".
По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году в Республику Узбекистан экспортные поставки осуществляли 182 предприятия Нижегородской области. "У ряда нижегородских предприятий в разработке находятся проекты сотрудничества, связанные с автомобильной, медицинской и химической промышленностью. Например, между предприятием "Репер-НН" и государственными органами Узбекистана идет активный диалог об организации совместного производства искусственных глазных хрусталиков, которое в дальнейшем позволит охватить порядка 25 процентов рынка Узбекистана. Организация совместного химического производства обсуждается между нижегородским предприятием "Полихим-Д" и узбекским партнером по изготовлению огнезащитных составов. Что касается автомобилестроения, с рынком Узбекистана активно развивает свое сотрудничество "Группа ГАЗ", - отметил губернатор Нижегородской области.
Глава региона подчеркнул, что есть перспектива увеличения импорта из Узбекистана. "Речь идет о создании распределительно-логистического комплекса. Мы намерены делать распределительный центр на всю Россию, способный принимать 30-40 процентов грузов из Узбекистана, идущих в европейскую часть России. Правильным было бы создать такой же логистический хаб в Узбекистане. Если такой проект будет реализован, то объем сотрудничества многократно расширится", - отметил Никитин.
В день открытия выставки состоялась церемония передачи "Группой ГАЗ" специально изготовленных для Узбекистана 16 внедорожных автомобилей скорой помощи "Соболь" и 4 мобильных медицинских комплексов "ГАЗель NEXT". Никитин подчеркнул, что автопром – это одно из основных направлений сотрудничества Нижегородской области и Узбекистана. По итогам 2020 года экспорт средств наземного транспорта в Узбекистан составил 138,3 миллиона долларов – 68,4% от общего объема экспорта Нижегородской области в эту страну. Этот показатель на 151,3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как рассказал Никитин, на сегодняшний день в разработке находится проект организации сборочного производства легкой коммерческой техники.
В рамках выставки "Иннопром" 5 апреля губернатор Нижегородской области и хоким (глава администрации – ред.) Ташкентской области Узбекистана Даврон Хидоятов подписали меморандум о намерениях межрегионального партнерства. По словам Никитина, двустороннее сотрудничество будет развиваться в области промышленного производства, в частности автомобилестроения, сельского хозяйства, фармацевтики и информационных технологий. Взаимный интерес сторон представляют и гуманитарные направления: наука и образование, спорт, культура, туризм. В правительстве Нижегородской области сообщили, что новым зарубежным партнером региона также стала Кашкадарьинская область Республики Узбекистан.