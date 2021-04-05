https://ria.ru/20210405/eksport-1604371455.html

Экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос вдвое в 2020 году

Экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос вдвое в 2020 году

Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Нижегородской области среди стран ближнего зарубежья, объем экспорта в эту страну из региона за 2020... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T23:07

2021-04-05T23:07

2021-04-05T23:07

нижегородская область

россия

глеб никитин

ташкентская область

кашкадарьинская область

группа газ

узбекистан

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров Нижегородской области среди стран ближнего зарубежья, объем экспорта в эту страну из региона за 2020 год вырос почти вдвое, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Делегация Нижегородской области под руководством главы региона принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Узбекистане с 5 по 7 апреля.По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году в Республику Узбекистан экспортные поставки осуществляли 182 предприятия Нижегородской области. "У ряда нижегородских предприятий в разработке находятся проекты сотрудничества, связанные с автомобильной, медицинской и химической промышленностью. Например, между предприятием "Репер-НН" и государственными органами Узбекистана идет активный диалог об организации совместного производства искусственных глазных хрусталиков, которое в дальнейшем позволит охватить порядка 25 процентов рынка Узбекистана. Организация совместного химического производства обсуждается между нижегородским предприятием "Полихим-Д" и узбекским партнером по изготовлению огнезащитных составов. Что касается автомобилестроения, с рынком Узбекистана активно развивает свое сотрудничество "Группа ГАЗ", - отметил губернатор Нижегородской области.Глава региона подчеркнул, что есть перспектива увеличения импорта из Узбекистана. "Речь идет о создании распределительно-логистического комплекса. Мы намерены делать распределительный центр на всю Россию, способный принимать 30-40 процентов грузов из Узбекистана, идущих в европейскую часть России. Правильным было бы создать такой же логистический хаб в Узбекистане. Если такой проект будет реализован, то объем сотрудничества многократно расширится", - отметил Никитин.В день открытия выставки состоялась церемония передачи "Группой ГАЗ" специально изготовленных для Узбекистана 16 внедорожных автомобилей скорой помощи "Соболь" и 4 мобильных медицинских комплексов "ГАЗель NEXT". Никитин подчеркнул, что автопром – это одно из основных направлений сотрудничества Нижегородской области и Узбекистана. По итогам 2020 года экспорт средств наземного транспорта в Узбекистан составил 138,3 миллиона долларов – 68,4% от общего объема экспорта Нижегородской области в эту страну. Этот показатель на 151,3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как рассказал Никитин, на сегодняшний день в разработке находится проект организации сборочного производства легкой коммерческой техники.В рамках выставки "Иннопром" 5 апреля губернатор Нижегородской области и хоким (глава администрации – ред.) Ташкентской области Узбекистана Даврон Хидоятов подписали меморандум о намерениях межрегионального партнерства. По словам Никитина, двустороннее сотрудничество будет развиваться в области промышленного производства, в частности автомобилестроения, сельского хозяйства, фармацевтики и информационных технологий. Взаимный интерес сторон представляют и гуманитарные направления: наука и образование, спорт, культура, туризм. В правительстве Нижегородской области сообщили, что новым зарубежным партнером региона также стала Кашкадарьинская область Республики Узбекистан.

https://ria.ru/20210202/gaz-1595751776.html

https://ria.ru/20210322/investproekt-1602402959.html

россия

ташкентская область

кашкадарьинская область

узбекистан

нижегородская область

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россия, глеб никитин, ташкентская область, кашкадарьинская область, группа газ, узбекистан, нижегородская область, экономика