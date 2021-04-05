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Эксперт прокомментировал задержание россиянок в Дубае
Эксперт прокомментировал задержание россиянок в Дубае
Участники обнаженной фотосессии в Дубае сознательно шли на действия, которыми нарушили нормы общественной морали, наивно считать, что в любой стране можно вести РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:36
2021-04-05T14:36
дубай (город)
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Участники обнаженной фотосессии в Дубае сознательно шли на действия, которыми нарушили нормы общественной морали, наивно считать, что в любой стране можно вести себя, основываясь только на собственных представлениях, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок. Задержанным россиянкам грозит до 6 месяцев тюрьмы, зачинщику мероприятия - до 1,5 лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.Он подчеркнул, что речь идет об обществе, где укоренены стойкие представления о том, как себя вести в публичных пространствах. "Когда люди приезжают куда-то, они должны представлять, в какую среду приезжают. Если собственных представлений нет, нужно спрашивать. Считать, что они такие наивные и ничего не понимают - в современных условиях невозможно сделать такого допущения. Жуткая наивность считать, что в любой стране можно вести себя согласно только своим представлениям", - сказал эксперт.По словам правоведа, наказанием для участников, вероятней всего, станут штрафы, хотя "для организатора мера будет серьезней". Дело не спустят на тормозах, считает Сюкияйнен.
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дубай (город), в мире

Эксперт прокомментировал задержание россиянок в Дубае

14:36 05.04.2021
 
© Flickr / dlisbonaДубай. Полиция
Дубай. Полиция - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Flickr / dlisbona
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Участники обнаженной фотосессии в Дубае сознательно шли на действия, которыми нарушили нормы общественной морали, наивно считать, что в любой стране можно вести себя, основываясь только на собственных представлениях, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.
Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок. Задержанным россиянкам грозит до 6 месяцев тюрьмы, зачинщику мероприятия - до 1,5 лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.
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"Явное оскорбление публичной нравственности, представлений, общественного мнения, вызов. Такие вещи случайно не происходят, это умышленные действия", - сказал Сюкияйнен.
Он подчеркнул, что речь идет об обществе, где укоренены стойкие представления о том, как себя вести в публичных пространствах. "Когда люди приезжают куда-то, они должны представлять, в какую среду приезжают. Если собственных представлений нет, нужно спрашивать. Считать, что они такие наивные и ничего не понимают - в современных условиях невозможно сделать такого допущения. Жуткая наивность считать, что в любой стране можно вести себя согласно только своим представлениям", - сказал эксперт.
По словам правоведа, наказанием для участников, вероятней всего, станут штрафы, хотя "для организатора мера будет серьезней". Дело не спустят на тормозах, считает Сюкияйнен.
 
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