https://ria.ru/20210405/ekspert--1604291622.html
Эксперт прокомментировал задержание россиянок в Дубае
Эксперт прокомментировал задержание россиянок в Дубае
Участники обнаженной фотосессии в Дубае сознательно шли на действия, которыми нарушили нормы общественной морали, наивно считать, что в любой стране можно вести РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:36
2021-04-05T14:36
2021-04-05T14:36
дубай (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/20771/83/207718335_0:55:500:336_1920x0_80_0_0_1f41a90e8e85b5b519f0b57f1a1328d4.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Участники обнаженной фотосессии в Дубае сознательно шли на действия, которыми нарушили нормы общественной морали, наивно считать, что в любой стране можно вести себя, основываясь только на собственных представлениях, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок. Задержанным россиянкам грозит до 6 месяцев тюрьмы, зачинщику мероприятия - до 1,5 лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.Он подчеркнул, что речь идет об обществе, где укоренены стойкие представления о том, как себя вести в публичных пространствах. "Когда люди приезжают куда-то, они должны представлять, в какую среду приезжают. Если собственных представлений нет, нужно спрашивать. Считать, что они такие наивные и ничего не понимают - в современных условиях невозможно сделать такого допущения. Жуткая наивность считать, что в любой стране можно вести себя согласно только своим представлениям", - сказал эксперт.По словам правоведа, наказанием для участников, вероятней всего, станут штрафы, хотя "для организатора мера будет серьезней". Дело не спустят на тормозах, считает Сюкияйнен.
https://ria.ru/20180404/1517898043.html
дубай (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/20771/83/207718335_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_5ee494bcf000be8b40225f3b13bb2548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай (город), в мире
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Участники обнаженной фотосессии в Дубае
сознательно шли на действия, которыми нарушили нормы общественной морали, наивно считать, что в любой стране можно вести себя, основываясь только на собственных представлениях, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.
Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок. Задержанным россиянкам грозит до 6 месяцев тюрьмы, зачинщику мероприятия - до 1,5 лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.
"Явное оскорбление публичной нравственности, представлений, общественного мнения, вызов. Такие вещи случайно не происходят, это умышленные действия", - сказал Сюкияйнен.
Он подчеркнул, что речь идет об обществе, где укоренены стойкие представления о том, как себя вести в публичных пространствах. "Когда люди приезжают куда-то, они должны представлять, в какую среду приезжают. Если собственных представлений нет, нужно спрашивать. Считать, что они такие наивные и ничего не понимают - в современных условиях невозможно сделать такого допущения. Жуткая наивность считать, что в любой стране можно вести себя согласно только своим представлениям", - сказал эксперт.
По словам правоведа, наказанием для участников, вероятней всего, станут штрафы, хотя "для организатора мера будет серьезней". Дело не спустят на тормозах, считает Сюкияйнен.