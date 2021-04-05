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Новый прогноз: Всемирный банк предрек России быстрое восстановление
Новый прогноз: Всемирный банк предрек России быстрое восстановление
Экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка — новый прогноз заметно лучше... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:00
2021-04-05T08:11
рецессия
bloomberg l.p.
мвф
всемирный банк
центральный банк рф (цб рф)
высшая школа экономики (вшэ)
европа
экономический кризис
экономика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка — новый прогноз заметно лучше январского. Какие драйверы роста увидели в России и что может тормозить — в материале РИА Новости.Отмена ограничений и вакцинацияВВП страны в 2021 и 2022 годах увеличится на 2,9 и 3,2 процента соответственно, считают во Всемирном банке (ВБ). В январе говорили о 2,6 и трех процентах. "Восстановление, как ожидается, наберет обороты, &lt;...&gt; рост ускорится &lt;...&gt; по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивают авторы доклада об экономике Европы и Центральной Азии.Потери ВВП в 2020-м оказались меньше, чем у многих, — 3,1 процента. Это и послужило основанием для изменения прогноза. Мощным драйвером эксперты ВБ считают российскую вакцину и стартовавшую прививочную кампанию. В то же время указывают и на риски: если население будет прививаться неохотно, эпидемия продолжится. Негативно скажутся очередные западные санкции. Банковский сектор вызывает сомнения. По оценкам экономистов, ипотечный рынок перегрет, что может ухудшить качество активов и уменьшить доходы финансовых организаций. Уровень бедности и бюджетВ ВБ полагают, что уровень бедности в стране снизится по сравнению с прошлым годом, однако вплоть до 2022-го будет превышать допандемийные показатели. Авторы доклада отмечают, что социальные меры властей позволили не допустить еще большего обнищания. Государство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у Центробанка есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания эксперты оценили в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это сдержало обеднение страны.В Минтруде ранее говорили о 13%-ном уровне бедности. Это почти 20 миллионов человек.ВБ также дал прогноз по бюджету. Прошлый год завершился с дефицитом 4,1 триллиона рублей, или 3,8% ВВП. В 2021-м предсказывают 1,8%. А 2022 год и вовсе станет профицитным. Рецессия завершенаВ середине марта эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) заявили, что рецессию можно считать завершенной. "Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года", — сообщает бюллетень "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленный НИУ ВШЭ.Как пояснили экономисты, ВВП в третьем и четвертом кварталах прибавил 4,2 и 1,7 процента, а инвестиции в основной капитал — 1,2 и 0,4.Эксперты указали и на относительно слабый спад инвестиционной активности. И это одно из подтверждений того, что Россия переживает кризис менее болезненно, чем мир в целом. В постсоветской истории такое впервые.Мягче, чем где-либоВ 2020-м российский ВВП сократился больше, чем в кризисный 2015 год (два процента), однако значительно меньше, чем в 2009-м (7,8%), отметили аналитики."Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда), притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в бюллетене.Перспективным рынком Россию признали и аналитики агентства Bloomberg, исследовавшие 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности, прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидные международные валютные резервы — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта минимальна. Bloomberg также предрекает России достаточно хороший экономический рост в 2021-м — три процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/italiya-1603030180.html
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рецессия, bloomberg l.p., мвф, всемирный банк, центральный банк рф (цб рф), высшая школа экономики (вшэ), европа, экономический кризис, экономика

Новый прогноз: Всемирный банк предрек России быстрое восстановление

08:00 05.04.2021 (обновлено: 08:11 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка — новый прогноз заметно лучше январского. Какие драйверы роста увидели в России и что может тормозить — в материале РИА Новости.

Отмена ограничений и вакцинация

ВВП страны в 2021 и 2022 годах увеличится на 2,9 и 3,2 процента соответственно, считают во Всемирном банке (ВБ). В январе говорили о 2,6 и трех процентах. "Восстановление, как ожидается, наберет обороты, <...> рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивают авторы доклада об экономике Европы и Центральной Азии.
Потери ВВП в 2020-м оказались меньше, чем у многих, — 3,1 процента. Это и послужило основанием для изменения прогноза.

Активному росту поспособствует ослабление ограничений. Россия не объявила локдаун из-за второй волны коронавируса, это позволило быстрее выйти из кризиса. Всемирный банк исходит из того, что стране удастся избежать третьей волны COVID-19.

Мощным драйвером эксперты ВБ считают российскую вакцину и стартовавшую прививочную кампанию. В то же время указывают и на риски: если население будет прививаться неохотно, эпидемия продолжится.
Негативно скажутся очередные западные санкции. Банковский сектор вызывает сомнения. По оценкам экономистов, ипотечный рынок перегрет, что может ухудшить качество активов и уменьшить доходы финансовых организаций.
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Уровень бедности и бюджет

В ВБ полагают, что уровень бедности в стране снизится по сравнению с прошлым годом, однако вплоть до 2022-го будет превышать допандемийные показатели. Авторы доклада отмечают, что социальные меры властей позволили не допустить еще большего обнищания.

В декабре об этом говорил и директор представительства ВБ в России Рено Селигманн, отметив эффективность антикризисных действий правительства.

Государство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у Центробанка есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания эксперты оценили в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это сдержало обеднение страны.
В Минтруде ранее говорили о 13%-ном уровне бедности. Это почти 20 миллионов человек.
ВБ также дал прогноз по бюджету. Прошлый год завершился с дефицитом 4,1 триллиона рублей, или 3,8% ВВП. В 2021-м предсказывают 1,8%. А 2022 год и вовсе станет профицитным.
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Рецессия завершена

В середине марта эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) заявили, что рецессию можно считать завершенной. "Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года", — сообщает бюллетень "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленный НИУ ВШЭ.
Как пояснили экономисты, ВВП в третьем и четвертом кварталах прибавил 4,2 и 1,7 процента, а инвестиции в основной капитал — 1,2 и 0,4.
Эксперты указали и на относительно слабый спад инвестиционной активности. И это одно из подтверждений того, что Россия переживает кризис менее болезненно, чем мир в целом. В постсоветской истории такое впервые.
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Мягче, чем где-либо

В 2020-м российский ВВП сократился больше, чем в кризисный 2015 год (два процента), однако значительно меньше, чем в 2009-м (7,8%), отметили аналитики.
"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда), притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в бюллетене.

В начале февраля действия российских властей по борьбе с пандемией высоко оценил и Международный валютный фонд. В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем — на 3,9 процента, больше, чем в США или еврозоне, предсказывают в МВФ. Среди ключевых драйверов эксперты указали массовую вакцинацию от коронавируса, господдержку населения и бизнеса, солидные резервы и низкий долг.

Перспективным рынком Россию признали и аналитики агентства Bloomberg, исследовавшие 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности, прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.
Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидные международные валютные резервы — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта минимальна. Bloomberg также предрекает России достаточно хороший экономический рост в 2021-м — три процента.
 
РецессияBloomberg L.P.МВФВсемирный банкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Высшая школа экономики (ВШЭ)ЕвропаЭкономический кризисЭкономика
 
 
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