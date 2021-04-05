https://ria.ru/20210405/ekonomika-1603982037.html

Новый прогноз: Всемирный банк предрек России быстрое восстановление

Новый прогноз: Всемирный банк предрек России быстрое восстановление

Экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка — новый прогноз заметно лучше... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:00

2021-04-05T08:00

2021-04-05T08:11

рецессия

bloomberg l.p.

мвф

всемирный банк

центральный банк рф (цб рф)

высшая школа экономики (вшэ)

европа

экономический кризис

экономика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка — новый прогноз заметно лучше январского. Какие драйверы роста увидели в России и что может тормозить — в материале РИА Новости.Отмена ограничений и вакцинацияВВП страны в 2021 и 2022 годах увеличится на 2,9 и 3,2 процента соответственно, считают во Всемирном банке (ВБ). В январе говорили о 2,6 и трех процентах. "Восстановление, как ожидается, наберет обороты, <...> рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивают авторы доклада об экономике Европы и Центральной Азии.Потери ВВП в 2020-м оказались меньше, чем у многих, — 3,1 процента. Это и послужило основанием для изменения прогноза. Мощным драйвером эксперты ВБ считают российскую вакцину и стартовавшую прививочную кампанию. В то же время указывают и на риски: если население будет прививаться неохотно, эпидемия продолжится. Негативно скажутся очередные западные санкции. Банковский сектор вызывает сомнения. По оценкам экономистов, ипотечный рынок перегрет, что может ухудшить качество активов и уменьшить доходы финансовых организаций. Уровень бедности и бюджетВ ВБ полагают, что уровень бедности в стране снизится по сравнению с прошлым годом, однако вплоть до 2022-го будет превышать допандемийные показатели. Авторы доклада отмечают, что социальные меры властей позволили не допустить еще большего обнищания. Государство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у Центробанка есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания эксперты оценили в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это сдержало обеднение страны.В Минтруде ранее говорили о 13%-ном уровне бедности. Это почти 20 миллионов человек.ВБ также дал прогноз по бюджету. Прошлый год завершился с дефицитом 4,1 триллиона рублей, или 3,8% ВВП. В 2021-м предсказывают 1,8%. А 2022 год и вовсе станет профицитным. Рецессия завершенаВ середине марта эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) заявили, что рецессию можно считать завершенной. "Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года", — сообщает бюллетень "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленный НИУ ВШЭ.Как пояснили экономисты, ВВП в третьем и четвертом кварталах прибавил 4,2 и 1,7 процента, а инвестиции в основной капитал — 1,2 и 0,4.Эксперты указали и на относительно слабый спад инвестиционной активности. И это одно из подтверждений того, что Россия переживает кризис менее болезненно, чем мир в целом. В постсоветской истории такое впервые.Мягче, чем где-либоВ 2020-м российский ВВП сократился больше, чем в кризисный 2015 год (два процента), однако значительно меньше, чем в 2009-м (7,8%), отметили аналитики."Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда), притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в бюллетене.Перспективным рынком Россию признали и аналитики агентства Bloomberg, исследовавшие 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности, прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидные международные валютные резервы — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта минимальна. Bloomberg также предрекает России достаточно хороший экономический рост в 2021-м — три процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/italiya-1603030180.html

https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603554093.html

https://ria.ru/20210305/retsessiya-1600008499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рецессия, bloomberg l.p., мвф, всемирный банк, центральный банк рф (цб рф), высшая школа экономики (вшэ), европа, экономический кризис, экономика