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Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом
Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом
Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T20:51
2021-04-06T00:04
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
ирина волк
авто
москва
россия
михаил ефремов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Во время судебного процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого мужчину, а за рулем — никого не видел.Как сообщила Волк, три уголовных дела с утвержденным обвинительным заключением ушли в суд для рассмотрения по существу. Всем фигурантам предъявили обвинения и взяли подписки о невыезде.Эльман Пашаев, защищавший Ефремова в суде, но позднее лишенный адвокатского статуса, заявил РИА Новости, что обвиняемые не признают свою вину в даче ложных показаний."Их позиция такова: в ходе допросов в качестве свидетелей они говорили правду. Делом занимаются мои коллеги, в суде они будут говорить об этом подробно", — добавил собеседник агентства.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер отбывает наказание в колонии.
https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, ирина волк, авто, москва, россия, михаил ефремов, происшествия

Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом

20:51 05.04.2021 (обновлено: 00:04 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Во время судебного процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого мужчину, а за рулем — никого не видел.
Как сообщила Волк, три уголовных дела с утвержденным обвинительным заключением ушли в суд для рассмотрения по существу. Всем фигурантам предъявили обвинения и взяли подписки о невыезде.
Эльман Пашаев, защищавший Ефремова в суде, но позднее лишенный адвокатского статуса, заявил РИА Новости, что обвиняемые не признают свою вину в даче ложных показаний.
"Их позиция такова: в ходе допросов в качестве свидетелей они говорили правду. Делом занимаются мои коллеги, в суде они будут говорить об этом подробно", — добавил собеседник агентства.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер отбывает наказание в колонии.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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