https://ria.ru/20210405/dubay-1604318263.html

Генконсульство сообщило, что россиянок среди задержанных в Дубае нет

Генконсульство сообщило, что россиянок среди задержанных в Дубае нет

Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая, сообщили РИА Новости в понедельник в генконсульстве России в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:24

2021-04-05T16:24

2021-04-05T19:23

россия

дубай (город)

в мире

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ДОХА, 5 апр — РИА Новости. Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая, сообщили РИА Новости в понедельник в генконсульстве России в Дубае и Северных Эмиратах.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Как ранее сообщали РИА Новости в генконсульстве России в Дубае, по предварительным данным, среди задержанных девушек есть россиянки. Участницам пикантной фотосессии грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору мероприятия — до полутора лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана представитель генконсульства не исключил, что модели могут быть помилованы эмиратскими властями.Единственным россиянином, по словам дипломата, проходящим по этому делу, в отношении которого сейчас ведется расследование, является организатор этой фотосессии.

https://ria.ru/20210320/genkonsulstvo-1602119254.html

россия

дубай (город)

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2021

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россия, дубай (город), в мире