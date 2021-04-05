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Генконсульство сообщило, что россиянок среди задержанных в Дубае нет
Генконсульство сообщило, что россиянок среди задержанных в Дубае нет
Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая, сообщили РИА Новости в понедельник в генконсульстве России в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:24
2021-04-05T16:24
2021-04-05T19:23
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ДОХА, 5 апр — РИА Новости. Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая, сообщили РИА Новости в понедельник в генконсульстве России в Дубае и Северных Эмиратах.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Как ранее сообщали РИА Новости в генконсульстве России в Дубае, по предварительным данным, среди задержанных девушек есть россиянки. Участницам пикантной фотосессии грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору мероприятия — до полутора лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана представитель генконсульства не исключил, что модели могут быть помилованы эмиратскими властями.Единственным россиянином, по словам дипломата, проходящим по этому делу, в отношении которого сейчас ведется расследование, является организатор этой фотосессии.
https://ria.ru/20210320/genkonsulstvo-1602119254.html
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ДОХА, 5 апр — РИА Новости.
Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая
, сообщили РИА Новости в понедельник в генконсульстве России в Дубае и Северных Эмиратах.
Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Как ранее сообщали РИА Новости в генконсульстве России в Дубае, по предварительным данным, среди задержанных девушек есть россиянки. Участницам пикантной фотосессии грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору мероприятия — до полутора лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана представитель генконсульства не исключил, что модели могут быть помилованы эмиратскими властями.
"Поступили официальные данные полиции: всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", — отметил собеседник агентства.
Единственным россиянином, по словам дипломата, проходящим по этому делу, в отношении которого сейчас ведется расследование, является организатор этой фотосессии.