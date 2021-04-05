https://ria.ru/20210405/dubay-1604254992.html
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде
В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:23
2021-04-05T11:23
2021-04-05T12:21
оаэ
россия
дубай (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/20771/83/207718335_0:55:500:336_1920x0_80_0_0_1f41a90e8e85b5b519f0b57f1a1328d4.jpg
ДОХА, 5 апр — РИА Новости. В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии."Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхам (более миллиона рублей) соответственно.При этом представитель генконсульства не исключил, что, в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей.
https://ria.ru/20170606/1495943282.html
https://ria.ru/20180208/1514204608.html
оаэ
россия
дубай (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/20771/83/207718335_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_5ee494bcf000be8b40225f3b13bb2548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, дубай (город), в мире
ДОХА, 5 апр — РИА Новости.
В Дубае
за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии.
"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.
Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхам (более миллиона рублей) соответственно.
При этом представитель генконсульства не исключил, что, в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей.