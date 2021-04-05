https://ria.ru/20210405/dubay-1604254992.html

В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:23

2021-04-05T11:23

2021-04-05T12:21

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в мире

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ДОХА, 5 апр — РИА Новости. В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии."Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхам (более миллиона рублей) соответственно.При этом представитель генконсульства не исключил, что, в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей.

https://ria.ru/20170606/1495943282.html

https://ria.ru/20180208/1514204608.html

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россия

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2021

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оаэ, россия, дубай (город), в мире