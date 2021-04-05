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В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде
В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:23
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ДОХА, 5 апр — РИА Новости. В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии."Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхам (более миллиона рублей) соответственно.При этом представитель генконсульства не исключил, что, в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей.
https://ria.ru/20170606/1495943282.html
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оаэ, россия, дубай (город), в мире

В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

11:23 05.04.2021 (обновлено: 12:21 05.04.2021)
 
© Flickr / dlisbonaДубай. Полиция
Дубай. Полиция - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Flickr / dlisbona
Читать ria.ru в
ДОХА, 5 апр — РИА Новости. В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии.
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"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.
Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхам (более миллиона рублей) соответственно.
При этом представитель генконсульства не исключил, что, в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей.
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