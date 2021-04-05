https://ria.ru/20210405/dtp-1604373455.html
В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение
В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение
Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:54
2021-04-05T23:54
2021-04-05T23:54
россия
угибдд
авто
сочи
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_0:220:2137:1422_1920x0_80_0_0_1847963ec5c22e1baed77656d24c7079.jpg
СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю."Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.По данным местных СМИ, это был Lamborghini Urus. Цена такого автомобиля, согласно расценкам сайтов с объявлениями о продаже, начинается от 17 миллионов рублей.
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_241:0:2137:1422_1920x0_80_0_0_20fce1cc984ab7abe77df087cf5cc6d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угибдд, авто, сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 5 апр - РИА Новости.
Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи
, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД
по Краснодарскому краю
.
"Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.
По данным местных СМИ, это был Lamborghini Urus. Цена такого автомобиля, согласно расценкам сайтов с объявлениями о продаже, начинается от 17 миллионов рублей.