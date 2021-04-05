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В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение

В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение

Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T23:54

2021-04-05T23:54

2021-04-05T23:54

россия

угибдд

авто

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю."Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.По данным местных СМИ, это был Lamborghini Urus. Цена такого автомобиля, согласно расценкам сайтов с объявлениями о продаже, начинается от 17 миллионов рублей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, авто, сочи, краснодарский край, происшествия