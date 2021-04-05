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В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение
В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение
Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:54
2021-04-05T23:54
россия
угибдд
авто
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю."Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.По данным местных СМИ, это был Lamborghini Urus. Цена такого автомобиля, согласно расценкам сайтов с объявлениями о продаже, начинается от 17 миллионов рублей.
россия
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россия, угибдд, авто, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение

23:54 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Авария с участием Lamborghini произошла в Сочи, автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили РИА Новости в УГИБДД по Краснодарскому краю.
"Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.
По данным местных СМИ, это был Lamborghini Urus. Цена такого автомобиля, согласно расценкам сайтов с объявлениями о продаже, начинается от 17 миллионов рублей.
 
РоссияУГИБДДАвтоСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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