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В Архангельской области водитель получил 11 лет за смертельное ДТП
В Архангельской области водитель получил 11 лет за смертельное ДТП
Суд в Котласе Архангельской области приговорил водителя, который, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, устроил ДТП с тремя погибшими и одним... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:47
2021-04-05T17:47
россия
авто
архангельская область
котлас
происшествия
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Котласе Архангельской области приговорил водителя, который, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, устроил ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, к 11 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.Как установили следователи, 27-лений житель Ухты Никита Князькин в ноябре 2019 года, сев за руль пьяным, ехал по дороге "Котлас-Коряжма" на автомобиле Audi Q3. Двигаясь со стороны моста через реку Северная Двина к Восточному шоссе со скоростью около 170 километров в час, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки, все они погибли на месте, а пассажир Audi получил тяжелые травмы.Кроме того, по просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму шесть миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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россия, авто, архангельская область, котлас, происшествия

В Архангельской области водитель получил 11 лет за смертельное ДТП

17:47 05.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Котласе Архангельской области приговорил водителя, который, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, устроил ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, к 11 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.
Как установили следователи, 27-лений житель Ухты Никита Князькин в ноябре 2019 года, сев за руль пьяным, ехал по дороге "Котлас-Коряжма" на автомобиле Audi Q3. Двигаясь со стороны моста через реку Северная Двина к Восточному шоссе со скоростью около 170 километров в час, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки, все они погибли на месте, а пассажир Audi получил тяжелые травмы.
"Обвиняемый Князькин вину в совершении преступления не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, по просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму шесть миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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