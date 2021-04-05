В Архангельской области водитель получил 11 лет за смертельное ДТП
МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Суд в Котласе Архангельской области приговорил водителя, который, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, устроил ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, к 11 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.
Как установили следователи, 27-лений житель Ухты Никита Князькин в ноябре 2019 года, сев за руль пьяным, ехал по дороге "Котлас-Коряжма" на автомобиле Audi Q3. Двигаясь со стороны моста через реку Северная Двина к Восточному шоссе со скоростью около 170 километров в час, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки, все они погибли на месте, а пассажир Audi получил тяжелые травмы.
"Обвиняемый Князькин вину в совершении преступления не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, по просьбе государственного обвинения судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму шесть миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.