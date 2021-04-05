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Пьяный полицейский на Mercedes устроил ДТП под Воронежем
Пьяный полицейский на Mercedes устроил ДТП под Воронежем
Полицейский на Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу под Воронежем и врезался в легковушку, за рулем которого была женщина, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:15
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россия
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авто
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Полицейский на Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу под Воронежем и врезался в легковушку, за рулем которого была женщина, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач".По его словам, оба водителя были доставлены в районную больницу."Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранён от исполнения служебных обязанностей", - сообщил собеседник агентства.Женщина получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура области.
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россия, гумвд, авто, воронеж, происшествия

Пьяный полицейский на Mercedes устроил ДТП под Воронежем

15:15 05.04.2021 (обновлено: 17:19 05.04.2021)
 
ДТП на автодороге "Бутурлиновка - Воробьевка" в Воронежской области
 ДТП на автодороге Бутурлиновка - Воробьевка в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Полицейский на Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу под Воронежем и врезался в легковушку, за рулем которого была женщина, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач".
"Водитель автомобиля Mercedes, 38-летний сотрудник полиции, двигался на личном автомобиле, вне службы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115" под управлением 28-летней местной жительницы", - сообщил представитель ГУМВД.
По его словам, оба водителя были доставлены в районную больницу.
"Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранён от исполнения служебных обязанностей", - сообщил собеседник агентства.
Женщина получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура области.
"Находившейся за рулем отечественного автомобиля 29-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью... По факту ДТП Бутурлиновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Воронежской области проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой района", - сообщает прокуратура.
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