https://ria.ru/20210405/dtp-1604301609.html

Пьяный полицейский на Mercedes устроил ДТП под Воронежем

Пьяный полицейский на Mercedes устроил ДТП под Воронежем

Полицейский на Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу под Воронежем и врезался в легковушку, за рулем которого была женщина, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:15

2021-04-05T15:15

2021-04-05T17:19

россия

гумвд

авто

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Полицейский на Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу под Воронежем и врезался в легковушку, за рулем которого была женщина, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач".По его словам, оба водителя были доставлены в районную больницу."Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранён от исполнения служебных обязанностей", - сообщил собеседник агентства.Женщина получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура области.

https://ria.ru/20210405/spasateli-1603994305.html

россия

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, авто, воронеж, происшествия