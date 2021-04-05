https://ria.ru/20210405/dtp-1604224736.html

В Башкирии семь человек пострадали при столкновении двух иномарок

В Башкирии семь человек пострадали при столкновении двух иномарок

Семь человек, из которых двое - дети, пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T07:48

2021-04-05T07:48

2021-04-05T07:48

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 5 апр – РИА Новости. Семь человек, из которых двое - дети, пострадали при столкновении двух иномарок на трассе в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным республиканского управления ГИБДД, в Салаватском районе на 1613-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись Ford Focus под управлением 26-летнего жителя Челябинской области и Nissan X-Trail, за рулём которого находился 43-летний житель Уфимского района республики."В салоне одной машины находились четыре человека, из них два ребёнка, в другой находились три человека. Спасателями переданы прибывшим к месту бригадам скорой медицинской помощи семь человек для осмотра. Пострадавшие были доставлены в больницы Месягутово (село - ред.) и города Катав-Ивановск", - сообщили в ГУМЧС по Башкирии, уточнив, что после осмотра с травмами различной степени тяжести госпитализированы шесть человек, один отпущен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20210404/kuban-1604163171.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия