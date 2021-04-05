https://ria.ru/20210405/donbass-1604369049.html

Кравчук рассказал о передвижении украинских войск в Донбассе

Кравчук рассказал о передвижении украинских войск в Донбассе

Украина не стягивает дополнительные силы в Донбасс, она осуществляет только ротацию войск, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T22:26

2021-04-05T22:26

2021-04-05T22:29

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

илья кива

донбасс

вооруженные силы украины

леонид кравчук

верховная рада украины

дмитрий песков

киев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украина не стягивает дополнительные силы в Донбасс, она осуществляет только ротацию войск, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук."Не направляются войска... Ну какие дополнительные войска? Есть передвижения войск, есть ротация войск. Но каких-то дополнительных соединений Украина на Донбасс не направляет", - сказа Кравчук в эфире телеканала "Россия 24".Он заверил также, что "Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс".В то же время Украина, по словам Кравчука, имеет право передвигать войска по своей территории так, как считает нужным."Донбасс - это территория Украины. Так говорит президент России... Почему нельзя Украине делать на своей территории (то), какие решения она принимает?" - сказал экс-президент Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе начинаются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимаются на месте полевыми командирами ВС Украины без санкции вышестоящего руководства, при этом действенных усилий по реализации минских соглашений со стороны Киева нет.Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что страна как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

донбасс

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, илья кива, донбасс, вооруженные силы украины, леонид кравчук, верховная рада украины, дмитрий песков, киев, украина, в мире